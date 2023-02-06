Google推聊天機器人Bard 劍指ChatGPT

美國科技巨擘Google於6日宣布推出名為「Bard」的AI聊天機器人，將在未來幾周開放給公眾測試，試圖與OpenAI推出的ChatGPT競爭。

矽谷新創公司OpenAI於去年11月推出AI聊天機械人ChatGPT，推出後不到4個月便引起全球鬨動，更是讓微軟宣布未來幾年將向OpenAI進行數十億美元的全新投資。Google為力保其AI龍頭地位而加入戰局，於周一宣布推出「Bard」，將使用該公司的大型語言模型LaMDA或Dialogue Applications作為基礎，目前計劃在正式推出前先開放給Google信任的測試人員進行測試。

外媒早前報導指出，Google將ChatGPT視為其搜尋引擎的威脅，為了應對這場競爭，Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）已宣布啟動「紅色代碼」計畫，將會加速AI開發。據悉，Google目前已在測試部分功能，其中也包括一個名為「Apprentice Bard」的聊天機器人。

皮查伊6日指出，用戶很快便能在使用搜索功能時看到AI支援，這項新功能可以將複雜的資訊和不同的視角濃縮成易於理解的形式，讓用戶得以快速了解全局，也能從網路獲取更多訊息。

為了加速Bard的研發進度，皮查伊於周一同步以內部備忘錄向員工喊話，他在文中寫道，公司需要所有同仁齊心協力來測試Bard，預計自下周開始招募每一位Google員工協助形塑Bard，皮查伊也透露，搜尋業務負責人拉格萬（Prabhakar Raghavan）本周會在巴黎的活動上分享Bard的進展。

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