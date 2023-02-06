美國經濟 可望驚險躲過衰退

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）對於美國經濟前景看法轉趨樂觀。兩人異口同聲表示，即便美國仍面臨艱鉅通膨挑戰，但近日經濟「軟著陸」機率升高，可望躲過衰退命運。

桑默斯5日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目《Fareed Zakaria GPS》訪問時指出：「與幾個月前相比，美國經濟軟著陸機率看起來更大了。」

儘管桑默斯深受鼓舞，但他依然提醒「現在說我們已脫離困境是錯誤的」，因為通膨與兩三年前相比依然高得離譜，想讓通膨回落至美國聯準會（Fed）設定目標恐怕還是非常困難。

桑默斯這番發言與先前看法呈現極大落差。2021年初，他警告美國政府疫情期間推出的紓困措施恐過度刺激經濟，進而會引發通膨升溫危機。

桑默斯當時發言批評，Fed控制通膨的作法過於消極，令大家感到失望，同時對於美國經濟軟著陸可能性感到懷疑。

喬治艾娃同日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》訪問時，同樣表達對於美國經濟可望躲過衰退的類似看法。

她表示，全球經濟面臨成長放緩風險，但情況「沒有兩個月前那般糟糕」，儘管還是非常令人擔憂。

喬治艾娃表示，即便如此，「根據我們掌握的數據，我們認為美國能夠安然度過今年、驚險躲過衰退，而軟著陸可能性持續存在」。

她同時強調，Fed應該「堅持到底」直到通膨放緩，且「必須非常謹慎小心，絕對不可以過早地開始寬鬆金融條件」。

喬治艾娃亦指出，IMF預期美國勞動市場今年底將轉疲，但他們對於美國即將刮起的失業潮並不感到擔憂。

美國近日就業數據強勁，1月非農就業人口暴增51.7萬，失業率降至3.4％的54年新低。

但桑默斯周日表示，從短期來看，失業率升高仍有助於通膨降溫。

據多數經濟理論指出，失業率長期維持在低檔，將令高通膨水平變得更「根深蒂固」。

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