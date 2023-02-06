「鋼鐵人」馬斯克背痛纏身 老媽要他補眠

特斯拉執行長馬斯克雖然贏了私有化詐欺官司，但美媒披露這位有「鋼鐵人」稱號的億萬富豪真的累壞了。馬斯克坦承為背痛所苦而且睡不好，母親喊話要他好好補眠。

《華爾街日報》報導，馬斯克為了2018年私有化官司在舊金山出庭時告訴律師，「昨晚失眠睡不好，真遺憾，我現在不是最佳狀態。很抱歉我坐立不安，實在是背痛得厲害。」

上周五陪審團裁定，被股東控告私有化推文涉詐欺的馬斯克免責。他的母親在推特上恭喜他勝訴，「可以鬆一口氣了，現在就去補眠。」

注重細節的馬斯克自稱是奈米管理者（nanomanager），對他一手創辦的電動車大廠特斯拉及太空探索公司（SpaceX）事必躬親，工作到深夜和睡眠不足是家常便飯。雖說正是這種堅韌性格造就他超人般的成就，但不眠不休已讓51歲的馬斯克身體不堪負荷。

馬斯克去年11月在一場會議上告訴特斯拉大股東巴倫（Ron Baron），自從去年10月入主推特後，他每周工作時數從以前最多的80小時，暴增到120小時以上。他說自己別無選擇，他認為只要讓推特上軌道，會比管理SpaceX或特斯拉輕鬆。

針對《華爾街日報》報導，馬斯克推文回應說：「過去3個月極其艱辛，希望不要再有人遭遇這般痛苦。」馬斯克說過，這幾天都睡在推特的舊金山總部，他也提供睡床給員工。

早在收購推特前，馬斯克就自嘲不是正常人，他曾在綜藝節目《周六夜現場》上自爆，通常半夜3點才上床睡覺，6小時後醒來馬上檢查手機，看有無突發狀況。

馬斯克提到他有睡眠及背頸疼痛的困擾已經好幾年。數年前有照片為證，他的頸部有道新疤痕，引發外界對其健康狀況的擔憂，他證實為治療頸部疼痛動過2次手術。

照馬斯克的說法，背頸疼痛源自於數年前幫第二任妻子辦生日派對，他跟一名重達350磅（159公斤）的相撲力士較量，試圖將對方推出場外結果傷了脊椎。

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