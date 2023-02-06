美媒：陸持續提供俄國戰爭所需技術裝備

根據美媒對俄羅斯海海關數據的分析，中國仍持在俄羅斯軍方提供攻打烏克蘭所需的技術與裝備，完全未理會俄羅斯面臨的國際制裁和出口管制事項。

《華爾街日報》報導說，據專門從事識別國家安全威脅的華盛頓非營利組織C4ADS提供的俄羅斯海關記錄顯示，中國國營企業正在向受制裁的俄羅斯國防工業公司運送導航設備、干擾技術和戰鬥機部件。而這些只是俄羅斯入侵烏克蘭後進口的數萬批軍民兩用產品中的一小部分——這些產品既有商業用途也有軍事用途。

報導說，中國在俄羅斯攻打烏克蘭之際對俄國提供支持的問題，本應在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周末訪華的議事日程上，但布林肯的行程因中國偵察氣球事件而推遲。

報導指出，雖然俄羅斯有能力在國內生產大部分基本的軍事用品，但在軍民兩用技術方面仍高度依賴進口，如半導體，這些技術對現代戰爭至關重要。

西方官員表示，他們去年2月發起的經濟制裁是針對出口到俄羅斯的產品，包括電腦晶片、紅外線攝影和雷達設備，目的是削弱莫斯科戰爭機器的能力。但一些未加入美國推動對俄制裁的國家，仍持續向俄羅斯供應相關技術的設備，許多受出口管制的產品仍在通過土耳其和阿拉伯聯合大公國等國家流通。

報導指出，一些中國企業是出口給俄羅斯的軍民兩用商品尤其值得關切。其中有8.4萬批貨物是制裁行動後輸往俄羅斯的，它們都屬於在軍事用途上極為重要的商品，每一筆都有明確的用途與去向。C4ADS的分析師說，已經有記錄顯示，這些俄羅斯公司將這些零部件直接應用於俄烏戰爭。

美國官員已表示正調查被禁產品的出口和商業交易，試圖通過在世界各地的外交活動來促進合規，他們還對這些協助克里姆林宮進行戰爭的廠商與個人進行制裁，上周美國財政部制裁名單上已增加約20名個人與企業。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，關於中國向俄羅斯提供援助的指控沒有任何事實依據，純粹是猜測和故意炒作。劉鵬宇同時重申中國政府一貫的立場，即反對沒有國際法依據的單邊制裁。

俄海關數據還顯示，除了許多軍用裝備之外，俄羅斯還採購了大量一般做為民用的中國大疆四旋翼無人機。軍事分析人士說，俄軍正在使用這些透過阿拉伯聯合大公國來轉運的無人機來定位和監視烏克蘭軍隊，然後用火炮進行攻擊。大疆公司表示，該公司反對將其無人機用於軍事用途，但無法阻止用戶將產品轉運至俄羅斯或烏克蘭。

尋求加強美國競爭力的華盛頓智庫Silverado Policy Accelerator在本月發表的一份報告中稱，俄羅斯越來越依賴通過中國、特別是香港來轉運軍民兩用商品，以滿足其軍事需求。Silverado首席執行官Sarah Stewart在談到盟國的制裁和出口管制時稱，這些措施對俄羅斯的能力產生了相當大影響，但尚未造成致命打擊。

（中時新聞網 盧伯華）

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