憂Fed續鷹 美股4大指數盡墨 那指挫1%

美國上周公布的就業數據意外強勁，使市場擔憂聯準會將繼續維持鷹派基調，投資人靜待聯準會主席鮑爾本周的談話，市場情緒謹慎，美債殖利率攀升，華爾街股市6日開低走低，道瓊工業指數盤中一度下挫逾240點，隨後跌幅收窄，但科技股走勢低迷，那斯達克指數終場下挫逾1%。

道瓊工業指數微幅下跌34.99點，或0.1%，收在33,891.02點；那斯達克指數下跌119.5點，或1%，收11,887.45點；標普500指數下挫25.4點，或0.61%，收4,111.08點；費城半導體指數挫跌52.36點，或1.70%，收報3,029.74點。

美國勞工部上周公布數據顯示，1月非農就業人口大增51.7萬，遠高於市場預期的18.8萬，使聯準會官員及市場人士預期，美國可能必須持續升息至5%以上，以應對高通膨。聯準會主席鮑爾將於7日在華盛頓經濟俱樂部發表談話，另外總統拜登也即將發表國情咨文，市場屏息以待。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）6日接受採訪時表示，有鑑於1月份就業數據遠超預期，聯準會必須做更多的工作，恐需要將利率提高至高於此前的預期。

由於聯準會可能會延續鷹派立場，美債殖利率6日持續走升，10年期美債殖利率6日攀升近11個基點至3.64%，再創四周來的新高，2年期美債收益率則上揚18個基點至4.48%，抹去1月6日以來的全部跌幅。

政經方面消息，俄烏戰火展開至今即將滿一年，外媒引述知情人士透露，美國為了對俄羅斯施加壓力，最快自本周開始對該國生產的鋁徵收200%的關稅，據悉，由於俄國持續向美國市場傾銷鋁，損害美國企業的利益，拜登政府籌劃此措施已長達數個月，不過也有官員擔憂此舉會對美國航空和汽車業造成連帶損害。

個股方面，科技股6日陷入低迷，蘋果收盤下挫2.77美元，跌幅1.79%，收報151.73美元；Google下跌1.75美元，跌幅1.66%，收在103.47美元；亞馬遜挫跌1.21美元，跌幅1.17%，收102.18美元；微軟下滑1.58美元，跌幅0.61%，收報256.77美元；Meta下挫0.47美元，跌幅0.25%，收報186.06美元。

台股ADR周一普遍下挫，台積電ADR跳水2.83美元，跌幅2.99%，收報91.83美元；日月光ADR下挫0.19美元，跌幅2.52%，收報\7.34美元；聯電ADR大跌0.30美元，跌幅3.57%，以8.10美元作收。

延伸閱讀

Google推聊天機器人Bard 劍指ChatGPT

美國經濟 可望驚險躲過衰退

美股強彈 投資人鎖碼投機股

美科技業裁員 戴爾也入列