土國7.8強震 周邊多國狂搖建物倒數百死傷

土耳其7.8強震多國狂搖！鄰國數百死傷 「大量建築倒塌」慘況曝

敘利亞官媒引述高階衛生官員指出，土耳其強震已導致敘利亞超過230人罹難、600人受傷。

土耳其南部6日清晨規模7.8強震不只震醒睡夢中的土耳其人，敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至遠至希臘、埃及等鄰近國家都感受到強烈搖晃，南部鄰國敘利亞更是重災區，官媒報導有「大量建築倒塌」，超過100人死亡、數百人受傷，加上土耳其已有76人死亡，此次地震在土、敘兩國造成上百人死亡。

綜合美聯社、路透社報導，土耳其南部今（6）日清晨發生規模7.8強震，包括敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列、甚至是地中海國家賽普勒斯（Cyprus）、希臘、埃及首都開羅等鄰近國家都感覺到強烈搖晃。

由於震央靠近敘利亞邊境，敘利亞也成為重災區，敘利亞新聞社（SANA）稍早報導，北部阿勒坡省（Aleppo）、中部哈瑪省（Hama）、西部拉塔基亞港（Latakia）等地區至少造成42人死亡、超過200人受傷，不過後續路透社再引述敘利亞國家電視台指出，敘國已有超過100人死亡、數百人受傷。

官媒也報導，阿勒坡省有「大量建築倒塌」。敘利亞西北部叛軍控制的地區更傳出數十人遭到倒塌的建築物活埋，敘利亞民防單位（Syrian Civil Defense）描述該區域宛如「災難」，整棟建築物倒塌，民眾受困瓦礫堆下，另外醫療組織敘利亞美國醫學會（Syrian American Medical Society）會長拉斯（Amjad Rass）表示，當地醫院急診室已擠滿傷患。

美聯社分析，此次地震重創的敘利亞叛軍控制地帶，有約400萬人因敘國長期內戰流離失所，當中許多人生活在糟糕的環境下，也沒有健保，當地醫生卡杜爾（Muheeb Qaddour）表示，擔心死亡人數恐達數百人。

文章來源：Powerful quake topples homes in Turkey, Syria; toll rises

（中時新聞網 吳映璠）

土耳其中部強震 財損恐高達百億美元

土耳其中部和敘利亞北方在周一發生7.9級的大地震，致數百人死亡，房屋倒塌，救難人員在瓦礫中搜尋倖存民眾。

該主要地震發生在當地周一凌晨的4點17分，塞普勒斯和黎巴嫩也有感到震度。並且至少有發生至少三次強烈餘震。

土耳其的災難救援機構表示，有76人喪生，440人受傷。當局緊急出動救援隊，供應飛機前往災區，同時宣佈進入需要國際援助的「四級警報」。

敘利亞官方稱，超過100人喪生，數十人受傷，許多建築物倒塌。

然而美國地質調查局(USGS)說，死亡人數可能突破千人，經濟損失可能達百億美元。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，美國對土耳其和敘利亞的地震感到「深切關注」，並密切關注相關事件。

德國地球科學研究中心(GFZ)表示，地震的震源深度為10公里。而歐洲海洋安全委員會監測服務機構(EMSC)表示，正在評估海嘯的風險。

土耳其首都安卡拉和賽普勒斯都有感受到地震，但當地都沒有出現任何損失破壞。

（時報資訊 張朝欽）