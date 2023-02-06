i14賣太差！這款面板出貨量跌至零

蘋果去年推出iPhone 14系列，但只有iPhone 14 Pro系列銷售亮眼，根據外媒報導，近2個月iPhone 14 Plus的螢幕面板出貨量竟降至零，令人震驚。

外媒Wccftech報導，知名分析師Ross Young提供的數據顯示，2022年12月到2023年1月，iPhone 14 Plus顯示器出貨量為零。根據他的說法，iPhone 14 Plus出貨量可能會在2月份回升，但即便如此，也只占所有14系列面板的5%，需求依舊疲弱。

報導指出， iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max持續熱銷，2022年12月合計占所有顯示器出貨量的75%，本月出貨量占比估計也有80%。儘管這兩款旗艦產品持續熱銷，但蘋果因供應鏈問題無法生產足夠數量，上季仍損失90億美元的營收。

報導預期蘋果今年還是會推出iPhone 15 Plus，但可能會要求供應商減少該機型的產量，為使該產品更具吸引力，也有可能調整定價。而此次iPhone 14 Pro系列熱銷，也將讓蘋果更有動力在今年推出的高階機種中搭載更多獨家功能。

（ 中時新聞網 邱怡萱）

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