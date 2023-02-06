8歲拆電腦、寫程式 ChatGPT之父傳奇揭密
ChatGPT此刻正風靡全球。根據美國商業媒體INSIDER近期披露Sam Altman背景，這位開發ChatGPT的人工智慧實驗室OpenAI首席執行官，他是如何起家的？如何旋風式在全球聲名鵲起，引起世人關注。如今，Sam Altman已被媒體稱之為ChatGPT之父。
華爾街見聞引述INSIDER報導，Sam Altman8歲就學會了編碼，並且還是一個擁有大量黃金、槍支和防毒面具的、為世界末日來臨時求生存的準備者。在創辦OpenAI之前，Sam Altman就曾擔任創業加速器 Y-Combinator 的總裁，這在矽谷廣為人知。
8歲學會拆解Macintosh電腦 16歲官宣成同性戀
據介紹，Sam Altman現年37歲，在美國密蘇里州聖路易斯長大。僅僅8歲，Sam Altman就學會了如何編程和拆解Macintosh電腦，同期的中國小孩大多數都還在讀小學二年級或三年級，還在識字。這麼早就學會使用Macintosh，對Sam Altman來說，產生了另外一個影響。在16歲，還未成年的年紀，Sam Altman向父母承認自己出櫃。Sam Altman曾說，「在中西部的兩千人中成長為同性戀並不是最棒的事情。」
這主要是因為Sam Altman就讀於聖路易斯的私立非宗派大學預科學校–John Burroughs School，在那裡他向整個社區公開了他的同性戀身份。隨後，Sam Altman在史丹福大學學習了兩年電腦科學，之後和兩個同學輟學，全職開發他們的移動應用程式Loopt，該應用程式與他們的朋友分享用戶的位置。Loopt是創業加速器 Y Combinator 的首批八家公司之一，與Reddit是同一批。
Loopt的估值曾達到1.75億美元，最終創始人在2012年以4300萬美元的價格將Loopt出售，收購方為以預付卡聞名的銀行公司Green Dot 收購。而這個出售價格幾乎接近於Loopt的累計融資額。
29歲入選Forbes風險投資榜單 坦承擁槍枝為生存做準備
賣掉Loopt後，Sam Altman創立了一家名為Hydrazine Capital的風險基金，並籌集2,100萬美元，其中包括他從Loopt獲得的500萬美元中的很大一部分，及來自億萬富翁企業家和風險投資家Peter Thiel的投資。Sam Altman將其中75％的資金投入了YC公司，並領投了Reddit的B輪融資。而在2014年，年僅28歲的Sam Altman就被Y Combinator創始人Paul Graham 選中，擔任Y Combinator的總裁職務。
在擔任YC公司總裁期間，Sam Altman還於2014年秋季在史丹福大學教授了一個名為「如何創業」的系列講座。2015年，年僅29歲的Sam Altman還入選了富比士30位30歲以下風險投資榜單。
Sam Altman曾透露過自身的一些愛好，包括喜歡賽車，他有5輛車，包括2輛McLaren和一輛早期的特斯拉。Sam Altman也說，喜歡租用飛機飛遍加州。Sam Altman還告訴初創公司Shypmate創始人，稱自己為生存做準備，並警告說有「致命的合成病毒」、「攻擊人類的AI或戰爭。」但他同時說，自己擁有槍支、黃金、碘化鉀、抗生素、電池、水、防毒面具，「還有一大片土地在大蘇爾（Big Sur），我可以飛去。」
Sam Altman的媽媽是一個皮膚科醫生，她說，「Sam心裡裝了很多東西，把很多東西都束縛在心面。」Sam Altman還有一個兄弟Jack，他是員工管理平台Lattice的聯合創始人兼首席執行官。
和馬斯克創辦OpenAI 2019年接受微軟10億美元投資
2015年，Sam Altman就和特斯拉CEO馬斯克等人一起創辦了OpenAI，目標是確保人工智慧不會消滅人類，包括LinkedIn聯合創始人Reid Hoffman和知名投資人Peter Thiel承諾投資10億美元。
2018年馬斯克宣布退出OpenAI，Sam Altman則於2019年3月辭去YC總裁職務，專注於OpenAI的工作，他繼續擔任YC董事長的職務。
2019年，OpenAI宣布重組為一家有限營利（capped-profit）企業，那個時候，Sam Altman曾被問及OpenAI如何盈利，他的回答是：「誠實的回答是，我們不知道（honest answer is we have no idea）。」2019年，OpenAI接受了微軟10億美元的投資。
Sam Altman擔任CEO期間，OpenAI向公眾發布了流行的生成AI工具，包括DALL-E和ChatGPT。DALL-E 和 ChatGPT 都被稱為「生成式」人工智慧，這意味著機器人根據輸入的資訊創建自己的藝術作品和文本。
ChatGPT發布後 5天內用戶破百萬
2022年11月30日ChatGPT發布後，Sam Altman發推文稱其在5天內已達到超過100萬用戶。而2023年1月，微軟再次宣布將向OpenAI 投資「數十億美元」。雖然沒有透露投資的具體細節，但據信微軟的投資價值100億美元，也使得OpenAI估值達到290億美元。
ChatGPT的病毒式發布使OpenAI相對於其他AI公司具有先發優勢。不斷增長的使用，雖然給OpenAI帶來了巨大的計算成本，但也提供有價值的回饋來幫助訓練聊天機器人的回應。另據披露，ChatGPT通過了谷歌編碼三級工程師面試，年薪18.3萬美元。
近期，谷歌向ChatGPT提供編碼面試問題，並根據AI的回答確定將聘用它擔任三級工程職位。該實驗是谷歌最近對多個AI聊天機器人進行測試的一部分，谷歌正在考慮將其添加到該網站。ChatGPT能為問題提供簡潔、高保真的答案，可以節省用戶通常花在流覽Google鏈結以查找相同資訊上的時間。
此外，ChatGPT的文本生成AI可寫出令人信服的類人文章、詩歌、電子郵件、歌詞等。為透過病毒式傳播的現象獲利，OpenAI推出ChatGPT新試點訂閱計畫。OpenAI表示，該服務稱為ChatGPT Plus，起價為每月20美元，與基礎級ChatGPT相比具有許多優勢，包括即使在高峰時段也能普遍訪問ChatGPT、更快的回應時間以及優先訪問新功能和改進。
免費的ChatGPT等級將保留下來，並不會消失。ChatGPT Plus，目前僅適用於美國客戶。OpenAI表示，將在未來幾個月開始從候補名單中邀請人員，並希望儘快將Plus擴展到更多國家和地區。
Sam Altman近日在推特上發文指出，自己在首次創業時失敗得很慘，可以說糟透了！但在第二次創業中做得很好。他坦言，希望有人在首次創業時就告訴他，「沒有人會像你一樣思考你的失敗，只要你不讓自己感到錯亂，就可再試一下。」
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