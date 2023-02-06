8歲拆電腦、寫程式 ChatGPT之父傳奇揭密

ChatGPT此刻正風靡全球。根據美國商業媒體INSIDER近期披露Sam Altman背景，這位開發ChatGPT的人工智慧實驗室OpenAI首席執行官，他是如何起家的？如何旋風式在全球聲名鵲起，引起世人關注。如今，Sam Altman已被媒體稱之為ChatGPT之父。

華爾街見聞引述INSIDER報導，Sam Altman8歲就學會了編碼，並且還是一個擁有大量黃金、槍支和防毒面具的、為世界末日來臨時求生存的準備者。在創辦OpenAI之前，Sam Altman就曾擔任創業加速器 Y-Combinator 的總裁，這在矽谷廣為人知。

8歲學會拆解Macintosh電腦 16歲官宣成同性戀

據介紹，Sam Altman現年37歲，在美國密蘇里州聖路易斯長大。僅僅8歲，Sam Altman就學會了如何編程和拆解Macintosh電腦，同期的中國小孩大多數都還在讀小學二年級或三年級，還在識字。這麼早就學會使用Macintosh，對Sam Altman來說，產生了另外一個影響。在16歲，還未成年的年紀，Sam Altman向父母承認自己出櫃。Sam Altman曾說，「在中西部的兩千人中成長為同性戀並不是最棒的事情。」

這主要是因為Sam Altman就讀於聖路易斯的私立非宗派大學預科學校–John Burroughs School，在那裡他向整個社區公開了他的同性戀身份。隨後，Sam Altman在史丹福大學學習了兩年電腦科學，之後和兩個同學輟學，全職開發他們的移動應用程式Loopt，該應用程式與他們的朋友分享用戶的位置。Loopt是創業加速器 Y Combinator 的首批八家公司之一，與Reddit是同一批。

Loopt的估值曾達到1.75億美元，最終創始人在2012年以4300萬美元的價格將Loopt出售，收購方為以預付卡聞名的銀行公司Green Dot 收購。而這個出售價格幾乎接近於Loopt的累計融資額。

29歲入選Forbes風險投資榜單 坦承擁槍枝為生存做準備

賣掉Loopt後，Sam Altman創立了一家名為Hydrazine Capital的風險基金，並籌集2,100萬美元，其中包括他從Loopt獲得的500萬美元中的很大一部分，及來自億萬富翁企業家和風險投資家Peter Thiel的投資。Sam Altman將其中75％的資金投入了YC公司，並領投了Reddit的B輪融資。而在2014年，年僅28歲的Sam Altman就被Y Combinator創始人Paul Graham 選中，擔任Y Combinator的總裁職務。

在擔任YC公司總裁期間，Sam Altman還於2014年秋季在史丹福大學教授了一個名為「如何創業」的系列講座。2015年，年僅29歲的Sam Altman還入選了富比士30位30歲以下風險投資榜單。

Sam Altman曾透露過自身的一些愛好，包括喜歡賽車，他有5輛車，包括2輛McLaren和一輛早期的特斯拉。Sam Altman也說，喜歡租用飛機飛遍加州。Sam Altman還告訴初創公司Shypmate創始人，稱自己為生存做準備，並警告說有「致命的合成病毒」、「攻擊人類的AI或戰爭。」但他同時說，自己擁有槍支、黃金、碘化鉀、抗生素、電池、水、防毒面具，「還有一大片土地在大蘇爾（Big Sur），我可以飛去。」

Sam Altman的媽媽是一個皮膚科醫生，她說，「Sam心裡裝了很多東西，把很多東西都束縛在心面。」Sam Altman還有一個兄弟Jack，他是員工管理平台Lattice的聯合創始人兼首席執行官。

和馬斯克創辦OpenAI 2019年接受微軟10億美元投資

2015年，Sam Altman就和特斯拉CEO馬斯克等人一起創辦了OpenAI，目標是確保人工智慧不會消滅人類，包括LinkedIn聯合創始人Reid Hoffman和知名投資人Peter Thiel承諾投資10億美元。

2018年馬斯克宣布退出OpenAI，Sam Altman則於2019年3月辭去YC總裁職務，專注於OpenAI的工作，他繼續擔任YC董事長的職務。

2019年，OpenAI宣布重組為一家有限營利（capped-profit）企業，那個時候，Sam Altman曾被問及OpenAI如何盈利，他的回答是：「誠實的回答是，我們不知道（honest answer is we have no idea）。」2019年，OpenAI接受了微軟10億美元的投資。

Sam Altman擔任CEO期間，OpenAI向公眾發布了流行的生成AI工具，包括DALL-E和ChatGPT。DALL-E 和 ChatGPT 都被稱為「生成式」人工智慧，這意味著機器人根據輸入的資訊創建自己的藝術作品和文本。

ChatGPT發布後 5天內用戶破百萬

2022年11月30日ChatGPT發布後，Sam Altman發推文稱其在5天內已達到超過100萬用戶。而2023年1月，微軟再次宣布將向OpenAI 投資「數十億美元」。雖然沒有透露投資的具體細節，但據信微軟的投資價值100億美元，也使得OpenAI估值達到290億美元。

ChatGPT的病毒式發布使OpenAI相對於其他AI公司具有先發優勢。不斷增長的使用，雖然給OpenAI帶來了巨大的計算成本，但也提供有價值的回饋來幫助訓練聊天機器人的回應。另據披露，ChatGPT通過了谷歌編碼三級工程師面試，年薪18.3萬美元。

近期，谷歌向ChatGPT提供編碼面試問題，並根據AI的回答確定將聘用它擔任三級工程職位。該實驗是谷歌最近對多個AI聊天機器人進行測試的一部分，谷歌正在考慮將其添加到該網站。ChatGPT能為問題提供簡潔、高保真的答案，可以節省用戶通常花在流覽Google鏈結以查找相同資訊上的時間。

此外，ChatGPT的文本生成AI可寫出令人信服的類人文章、詩歌、電子郵件、歌詞等。為透過病毒式傳播的現象獲利，OpenAI推出ChatGPT新試點訂閱計畫。OpenAI表示，該服務稱為ChatGPT Plus，起價為每月20美元，與基礎級ChatGPT相比具有許多優勢，包括即使在高峰時段也能普遍訪問ChatGPT、更快的回應時間以及優先訪問新功能和改進。

免費的ChatGPT等級將保留下來，並不會消失。ChatGPT Plus，目前僅適用於美國客戶。OpenAI表示，將在未來幾個月開始從候補名單中邀請人員，並希望儘快將Plus擴展到更多國家和地區。

Sam Altman近日在推特上發文指出，自己在首次創業時失敗得很慘，可以說糟透了！但在第二次創業中做得很好。他坦言，希望有人在首次創業時就告訴他，「沒有人會像你一樣思考你的失敗，只要你不讓自己感到錯亂，就可再試一下。」

i failed pretty hard at my first startup–it sucked!–and am doing pretty well on my second.



the thing i wish someone told me during the first one is that no one else thinks about your failures as much as you do, and that as long as don't psych yourself out you can try again. — Sam Altman (@sama) February 5, 2023

延伸閱讀

AI狂吸金 ChatGPT大熱好壞參半

話題》巨頭們為何力捧?一文解密ChatGPT

ChatGPT發燒 8檔概念股競逐AI大浪