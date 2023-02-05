推特擺脫破產危機 馬斯克曝邁向收支平衡

推特（Twitter）執行長馬斯克（Elon Musk）於5日發文表示，他在過去三個月歷經艱辛執掌推特，就目前情況來看，推特已逐漸邁向收支平衡。

馬斯克於去年10月完成440億美元的推特收購案，其入主推特後曾向員工表示公司有破產風險，隨後便展開一系列大規模改革，然而其中若干措施引發爭議，使廣告商紛紛暫停或減少投放廣告，用戶也漸漸轉移至其他社群平台。

根據科技網站Platformer的報導，在廣告商陸續撤離推特後，推特今年1月的每日營收較去年同期下滑40%，路透社也於1月報導指出，推特去年12月的廣告收入估計年減71%。馬斯克於去年11月發布推文坦言，廣告商出走潮使推特的收入大幅下滑，不過他於2022年底便表示，推特已不再位於「邁向破產的快車道」上。

馬斯克本月5日在推特發文指出，過去三個月對他而言相當艱辛，因為他不僅要拯救推特免於破產危機，同時也必須履行在其他公司的職責，不過，展望推特的前景，雖然仍然面臨諸多挑戰，但只要持續堅持下去，便能持續邁向收支平衡。

馬斯克接管推特以來便致力於讓推特避免陷入破產的窘境，因此以大規模裁員等措施積極削減成本，另外也試圖透過拍賣二手商品等管道增加公司收入。

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