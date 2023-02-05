特斯拉降價衝銷量 引爆早買車主怒火

電動車霸主特斯拉（Tesla）大打價格戰，連歐美市場都加入降價行列。特斯拉打降價牌雖迎來爆量訂單，卻也引爆早買車主怒火，抱怨多付了數千美元。

特斯拉月中再針對歐美市場宣布大降價，部分車款的降幅將近20％。特斯拉執行長馬斯克表示，降價後消費者對特斯拉的需求激增。特斯拉主管則說，降價目的是要讓特斯拉更平價親民，部分車款也能符合聯邦電動車減稅優惠資格。

但甫於特斯拉宣布降價前買車的車主，不滿被當成冤大頭。專門介紹特斯拉的YouTube頻道主發起請願活動，訴求讓在降價生效前就購車的特斯拉車主，免費下載軟體或至少給折扣，獲得超過6,000人連署。

特斯拉祭流血價的舉動，引發自家顧客焦慮不安，在汽車業實屬罕見，車商為刺激買氣常使出降價手段，但多半會慎選車款。市場研究機構J.D. Power數據分析副總裁喬米尼（Tyson Jominy）說，他從未見過汽車製造商在那麼短時間內，讓好幾款車同時大降價。

48歲醫療保健業主管卡恩納（Vikas Khanna），去年底花了6.5萬美元入手特斯拉Model Y休旅車，雖有7,500美元折扣，但考慮到手續費及升級費用，降價後至少能再省5,000美元。之前已買過2輛特斯拉的他表示，再也無法信任這個廠牌。

車主的反彈讓馬斯克和特斯拉的麻煩再添一樁。投資人及華爾街分析師老早對這家電動車龍頭的前景提出質疑，包括特斯拉的市占搖搖欲墜、馬斯克收購推特後無心經營特斯拉。

不過分析師指出，特斯拉去年股價雖狂跌65％，今年以來勁彈54％左右，多虧馬斯克對特斯拉電動車需求和產能的樂觀預測鼓舞投資人。

分析師還提到，特斯拉發動價格戰，對其他準備推出新款電動車的美國車廠構成壓力，利潤恐被壓縮。

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