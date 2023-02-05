不點名中國 日本近期將限半導體技術出口

日本政府已決定在近日宣布尖端半導體技術與設備出口管制措施，雖然此舉主要是防範中國將相關技術用於軍用裝備，但不會在修改的法令內容上提到中國。技術出口管制法令修改後，最快今年春季實施。

據日本《共同社》獨家報導，日本政府將修改規定出口特定產品和技術的《外匯及外國貿易法》，該法進行修改程序需要經濟產業相批准，目的在日本經濟尖端生產設備不被用於開發和生產半導體。省令修正案將於近期公佈，在公開徵求意見後，最快今年春季啟動管制措施。

報導說，多名日本政府相關人士透露了上述消息。對於美國拜登政府去年10月宣佈的大範圍加強管制，日本同意提供合作，此次敲定了具體的實施方針。新的規定不會提及中國，以減少北京報復的風險。

與日本一樣在生產設備上擁有先進技術的荷蘭，美國也要求提供合作。1月27日在美國首都華盛頓召開的實務磋商上，各方達成了共識。日本與荷蘭都擔憂在中國市場活動的本國企業受到影響，因此兩國強化管制措施的內容將各有不同。

報導指出，美國把製程14奈米以下的半導體尖端技術作為主要管制對象，日本法令修改的標的也是類似項目。由於拜登政府加強了管制，包括海外廠家在內，都被禁止對華出口使用美國技術的產品。今後將把對象擴大到沒有美國技術的產品，以堵住漏洞。

例如日本的東京電子和荷蘭的ASML等，在半導體製程微細化技術方面的世界頂級企業有可能受影響。在此之前，只有華盛頓承認與日本、荷蘭達成半導體設備管制協議，但沒有透露其中的管制內容。

文章來源：獨家：日本擬對尖端半導體技術出口實施管制

文章來源：Japan to restrict chip manufacturing machine exports to China, Kyodo reports

（中時新聞網 盧伯華）

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