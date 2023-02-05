中美氣球風波 學者：雙方仍有效管控危機

中美氣球事件鬧得沸沸揚揚，雙方互動備受關注。國立台灣大學政治學系教授左正東認為，中美行動是「外交先行，失敗後才採單方行動」，而目前雙方仍有效管控危機。

談及中美對本次事件的危機管控，左正東表示，目前雙方還是有效地把危機控制在一定範圍內。他指出，一方面，雙方在處理事件上是逐漸升級的，前階段因考量到布林肯的訪問，雙方願意避免氣球事件公開，也未立即採取行動；但在布林肯訪北京破局之後，事件才升級。因此，事件呈現出的面貌是：「外交先行，失敗後才採單方行動」，這顯示前階段的危機管控仍有效。

左正東指出，另一方面，布林肯取消訪問後，危機狀態升高，大陸外交部和國防部統一口徑，立即表達不滿和抗議，聲稱保留進一步反應的權利，看似態度非常強硬。但也必須注意到，近幾日大陸民眾高度關注事件發展，因此，大陸國防部與外交部需要採取一定程度的強硬態度，以回應民眾不滿，避免不滿的情緒繼續延燒。

至於氣球事件會否損及本已薄弱的中美互信？左正東認為，任何衝突事件都可能導致雙方關係決裂，但也可能因此讓雙方體認到溝通的重要性；因此事件對雙方互信究竟會產生什麼影響，目前要下定論還言之過早，應再觀察中美各自對內有所交代之後，何時能展開外交行動，恢復溝通對話。

左正東還認為，氣球事件與布林肯取消訪陸有些值得玩味的細節。第一，為什麼布林肯是通過和王毅通話表達推遲訪問？按說布林肯的對口是秦剛，王毅的對口是美國國家安全顧問蘇利文。那麼，為什麼要和王毅通話呢？一個可能的理由是布林肯和秦剛之間的溝通不順暢，只好通過與王毅溝通來傳達，並藉此為下一波協商尋求突破，這蘊含有非常多的線索。

第二，為什麼大陸外交部對氣球事件表示遺憾？當大陸有些輿論認為所謂把氣球推給大陸是美國的一種伎倆，大陸外交部承認此事為失控的氣象監測氣球，並表示遺憾，這與過去的戰狼風格迥然不同，也成為日經新聞的標題。這一句遺憾，透露大陸外交部不樂見此事發生，這同樣蘊含非常多的線索。

左正東表示，美中關係要回到穩定健康的軌道，雙方的外交部門是主要的推力，並受到各自內部其他部門的牽制。難度很高，但也說明和緩合作的價值，在雙方日益劍拔弩張的氛圍下，更是必要。

（旺報 陳冠宇）

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