惡搞壽司郎高中生現況曝光！母鞠躬道歉

日本17歲高中生在迴轉壽司品牌「壽司郎」分店舔茶杯、醬油瓶引爆輿論撻伐，日媒近期前往男孩家拜訪，男孩母親一開門就深深低下頭鞠躬道歉「真的很抱歉」，母親表示男孩現在「很混亂」、「不知道該怎麼道歉」。

日本岐阜縣一名金髮高中生日前在當地一間「壽司郎」分店舔茶杯、公用醬油瓶，甚至用手沾黏口水塗抹轉盤上的壽司，引發輿論撻伐，更導致壽司郎母公司「FOOD & LIFE COMPANIES LTD」股價重挫，壽司郎生意下滑，業者也堅持提告。

日媒「Smart FLASH」4日報導，記者前往男孩位在岐阜縣的家中，按了門鈴向對方表明來意後，男孩母親開門未等記者發問就深深鞠躬，「這一次實在抱歉，給大家添麻煩了。」

報導形容男孩母親面容憔悴，她沒有化妝，長髮束在後面，一身淺色衣著，相當樸素。

記者接著詢問男孩狀況，婦人用「破碎的聲音」表示，兒子用輕率的心情做出這種事，對於自己的行為，「不知道應該怎麼道歉才是對的，自己也感到很混亂。」

婦人也表示，自己也跟著兒子去道歉，要兒子看著對方的臉低下頭致歉，她說作為父母，無論如何也想要道歉。

針對對方可能要求賠償，婦人表示：「責任在我們身上，我們唯一能做的就是反省和道歉。」

報導指出，當記者採訪結束離開時，男孩母親還低著頭說：「謝謝你跑這麼遠。」

日媒2日就曾報導男孩父親含淚向大眾道歉。

文章來源：【直撃】スシロー “ペロペロ高校生” への賠償請求に母が憔悴告白「悪いのは私たちなので…償っていくしかない」

（中時新聞網 吳映璠）

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