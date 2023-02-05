影》F22射爆中氣球 美民眾爭睹歷史一刻

美國4日派出「最強戰機」F-22擊落飄越美國的中國大陸偵察氣球，不少美國人錄下這歷史性時刻，當氣球被擊落時，民眾們興奮高聲歡呼，也有美國民眾描述，氣球從「又圓又大的白球瞬間變成皺巴巴的衛生紙」。

A #balloon 🇨🇳🎈🎈no more. A F-22 Raptor has shot down the #ChinaSpyballoon over the Atlantic Ocean off the coast of the US state of South Carolina w/ a single missile at 2.38pm ET. An operation followed to recover the wreckage & retrieve intelligencepic.twitter.com/dX71fkJjWe — 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) February 5, 2023

美軍4日下午派出要價60億台幣的「最強戰機」F-22猛禽戰鬥機，在東岸南卡羅來納州外海發射1枚要價千萬台幣的AIM-9X響尾蛇（Sidewinder）飛彈擊落大陸偵察氣球。

《紐約時報》（New York Times）報導，南卡羅來納州保雷斯島（Pawleys Island）退休國防承包商比利（Jeffrey Billie）目擊了美軍射爆氣球的一刻。「那是2架戰機，在那個東西旁飛來飛去」，他說當氣球飄過海岸線，第3架飛機就飛近氣球、發射1枚飛彈，「然後，當然，我們所看到的又大又圓的白球，突然間看起來就像一張皺巴巴的舒潔（衛生紙）。」

另據西雅圖地方電視台KIRO-TV報導，不少南卡羅來納州濱海渡假勝地月桂堤（Myrtle Beach）的居民在目睹戰機擊落氣球後歡呼，根據遊客茉絲莉（Angela Mosley）分享的影片，畫面中有一名目擊者歡呼「Boom！」，另一名目擊者驕傲驚呼：「那是我的空軍。」影片中也可聽見歡聲、尖叫聲此起彼落，同時伴隨著鼓掌聲。

茉絲莉接受美聯社訪問時表示，她當時剛好從商店走出來，抬頭一看就看到戰機在盤旋，氣球也在上空，「其中一架戰機飛得很快、靠近，然後我們聽到一聲巨響，我們知道它沒了。」 +

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb — joey (@joeylopes13) February 4, 2023

文章來源：it looked like a shriveled Kleenex

文章來源：Chinese balloon: Eyewitnesses react to takedown; ‘It looked like a shriveled Kleenex’

（中時新聞網 吳映璠）

延伸閱讀

美軍擊落陸間諜氣球 中方回應了

美成功擊落中國偵察氣球 拜登2/1就已下令

間諜氣球風波 布王通話涉訪中行程