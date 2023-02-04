BMW拚電動車市占 砸8億歐元投資墨西哥

德國豪華車廠BMW AG要拚電動車銷量，墨西哥想打造電動車生產基地，雙方一拍即合。BMW宣布投資8億歐元，在墨西哥工廠生產全新電動車，此舉有助BMW在2030年前，將電動車銷售占比拉高到五成。

BMW於3日宣布，選定在墨西哥聖路易斯波托西州（San Luis Potosi）的工廠，生產全電動車Neue Klasse，此投資計畫可望為當地增添1,000個工作機會。

BMW砸5億歐元，要在聖路易斯波托西州蓋高壓電池組裝中心。Neue Klasse這款電動車，配裝最新圓柱型的鋰離子電池。

BMW董事內德利科維奇（Milan Nedeljkovic）透露，Neue Klasse預計2025年起率先從匈牙利廠出貨，接下來是德國慕尼黑廠，2027年開始墨西哥聖路易斯波托西廠也將加入供貨行列。

4個月前BMW宣布投資17億美元，擴充在南卡羅萊納州的生產據點，目標2030年前在美國生產至少6款全電動車。BMW斥資22億美元在中國遼寧開設的電動車廠，去年正式投產，要與特斯拉和中國本土品牌爭食電動車市場大餅。

隨著Neue Klasse上市，BMW計畫2030年之前，實現電動車占其全球銷售5成的目標。

對企圖打造全球電動車生產重鎮的墨西哥來說，BMW的投資計畫他們張開雙臂歡迎。

墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，正致力在墨國全境成立數座電動車製造中心。