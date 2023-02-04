特斯拉私有化案 馬斯克勝訴

電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克2018年發推文，昭告要將公司私有化，遭股東提集體訴訟告他詐欺，美國法院陪審團3日裁定提告股東敗訴，特斯拉股價應聲大漲，一度逼近200美元。

馬斯克4年多前投下震撼彈，推文宣布計劃以每股420美元讓特斯拉下市，還聲稱資金到位，導致特斯拉股價劇烈震盪。投資人不滿虧損提集體訴訟，控告馬斯克和特斯拉違反聯邦證券法涉嫌詐欺。

此案歷經3周審訊，9人陪審團上周五進行約2小時審議後重回法庭，一致裁定馬斯克及特斯拉無詐欺行為所以免責。判決宣讀時馬斯克人不在法庭，但他隨後發推文感謝陪審團的決定，「感謝老天，這群人的智慧占了上風。」

原告代表律師波瑞特（Nicholas Porritt）表示，對此結果感到失望，會仔細考慮下一步。波瑞特在結辯時指出，馬斯克這位億萬富豪CEO不應凌駕在法律之上，他該為發出的推文負起責任。提告股東聘請的經濟學家，估算出投資人因馬斯克的特斯拉下市說損失高達120億美元。

馬斯克委任律師史派洛（Alex Spiro）則反駁，馬斯克推文中說「資金到位」是「措辭不精確」，算不上是詐欺。

Wedbush證券分析師伊弗斯（Dan Ives）表示：「對馬斯克及特斯拉來說，黑暗篇章畫下句點。」 他提到，有投資人擔心萬一馬斯克敗訴，可能會拋售更多特斯拉股票。馬斯克官司勝訴，激勵特斯拉3日股價大漲，盤中最高來到199美元，終場收漲0.91％報189.89美元，盤後股價勁漲達1.6％，市值逼近6,000億美元。