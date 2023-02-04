早就知情? 外媒曝美「放飛」間諜氣球過程

在美國領空飄移數日的「間諜氣球」已被大陸證實，因不可抗力因素誤入，罕見表示遺憾。鑒於對地面人員安全恐造成威脅，當時五角大廈在總統拜登同意下，決定不採取擊落行動。如今外媒爆料整起經過，白宮早在1月28日就知道氣球的存在，卻選擇放飛，甚至隱瞞全國大眾。

在美國務卿布林肯（Antony Blinken）前往北京會晤國家主席習近平之際，因為無人飛艇導致外交告吹，白宮幾位官員要求，匿名討論這起事件來龍去脈。事實上，拜登早在上月28日就知道氣球存在，幾天後它一度飛走，沒多久又重新飛回愛達荷州，期間當局卻低調行事；此現象漸趨頻繁，隔壁蒙大拿州居民看不下去，本周四(2)，該州媒體《比靈斯公報》(Billings Gazette)率先刊登一張氣球照片，此舉逼得拜登政府不直球對決，於是白宮加快腳步，當天(2)下午才將「間諜氣球」公諸於世。

也就是說，在蒙大拿州居民看到氣球時，總統早就聽取簡報，最後決定讓它留在空中，前總統川普甚至在他創建的社交平台發文施壓，催促「擊落氣球」，其他眾議員則視拜登應對表現軟弱。

拜登之所以小心翼翼，尤其正值2024年總統大選環節，共和黨人野心勃勃，加上氣球所在位置正是空軍馬姆斯卓基地，大部分的美軍民兵洲際彈道飛彈都儲藏在這，加劇局勢的艱難性。

為了平息紛爭，當局以「並非首次發生類似活動」帶過，而拜登也預計在下週與「八人幫」舉行會議；官員們花了數小時討論布林肯訪華行程是否取消，後來別無選擇，考量延遲並非取消，且設想此行也不會有太大成果，因此不值得付出代價。

（ 中時新聞網 徐沛琪）

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