美股元月漲過頭? 分析師多空交戰

聯準會持續收緊貨幣政策可能導致經濟陷入衰退的陰霾揮之不去，但華爾街股市今年開局以來的表現仍然令人驚豔，包括1月份的美股表現，標普500指數的技術線圖出現「黃金交叉」，以及更多股票創下新高而非新低等一連串樂觀的市場訊號讓美股多頭為之一振。

亞馬遜和微軟等重量級企業提出的展望意外疲弱，以及美國非農就業人口暴增使聯準會傾向鷹派的預期升高，使周五美股主要指數收黑，但標普500指數本周仍然收漲1.6%，距離5個月高點仍然不遠，而今年以來則上漲7.7%。

標普500指數去年收跌19.4%，創下2008年以來最大年度跌幅，但今年初以來，市場的動能和情緒指標持續改善，使一些投資人更加相信資產價格可能迎向一個較為有利的時期。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示，根據1月份的漲幅以及類股普遍上漲的情況，我們認為此時的情勢良好。

投資人看好聯準會能在不嚴重損害經濟的情況下抑制住飆漲的通膨，標普500指數1月上漲6.2%。根據CFRA Research對二戰以來的數據所做的分析，當標普500指數在1月上漲時，美股在隨後的2至12月期間持續上漲的情況約占83%，在這種情況下，11個月的平均漲幅超過11%。如果前一年收跌而1月份上漲，那麼美股在2至12月期間持續上漲的成功率高達92%，平均上漲23.1%。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，儘管最近的反彈可能使股票相對較貴，但過去的記錄顯示我們可能確實有一些上漲空間。

標普500指數的50日移動均線在周四突破200日移動均線，形成所謂看漲訊號的「黃金交叉」。

LPL Research首席技術策略師Adam Turnquist表示，自1950年以來，在標普500指數形成黃金交叉後，12個月的平均報酬率為10.5%，而同一期間的總體平均年報酬率為9.1%。如果和現在一樣，是因為200日移動均線下行而出現黃金交叉，那麼標普500指數的12個月平均報酬率更急升至16.8%。Turnquist表示，最近的黃金交叉進一步提高了標普500指數已在去年10月觸及熊市低點的可能性。

All Star Charts投資策略師Willie Delwiche表示，他的牛市核對清單上所有5個指標都已在1月份實現，包括上漲成交量和風險偏好指標，這些在2022年連一次都未曾出現過。

紐約證券交易所和那斯達克市場創下52周新高的股票數量超出創下新低的股票數，這表示該漲勢是由於股票普遍上漲，而非由一小群重量級股票所帶動。Delwiche表示，這種情況在1月份發生的次數與2022年全年一樣多。

但也有一些投資人認為美股可能已經漲過頭。

美銀策略師Michael Hartnett表示美股短線漲幅過大，一旦經濟在下半年崩壞，投資人將損失慘重，他警告最痛苦的交易總是「遲來的末日」。Hartnett建議在標普500指數漲破4,200點時開始出脫，並預期該指數將在2月14日前站上第一季高點。

花旗分析師表示，1月份的就業報告確實強勁，接下來可能出現一連串顯示2023年初經濟活動和通膨走強的數據。我們預期這個新趨勢可能反擊過於鴿派的市場定價。

（ 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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