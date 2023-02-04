稅負抵免擴大 特斯拉美國部分車款漲價

綜合外電3日報導，美國財政部3日公布修訂後的車輛分類定義，使更多電動車符合最高7,500美元的聯邦稅負抵免請領資格。同日，電動車大廠特斯拉宣布調漲美國地區Model Y車款售價，網站顯示Model Y Long Range目前售價為54,990美元，漲價1,500美元；Model Y Performance則是57,990美元，漲價1,000美元。

雖然Model Y入門款漲價，不過特斯拉同時宣布Model 3車款價格調降，Model 3 RWD售價改為43,490美元，較先前價格下調500美元，而Model 3 Performance無變動，Long Range版則不開放訂購。

為了刺激銷售，特斯拉近期在全球市場祭出降價策略，本月初才將美國Model Y Long Range價格大砍兩成。今宣布漲價後，Model Y Long Range和Model Y Performance仍比降價前的最初售價便宜15%與17％。

本次擴大電動車稅負抵免資格，可說是特斯拉、通用汽車與福特汽車等車廠的勝利。此前，這些車商不斷向拜登政府施壓，希望放寬符合抵免資格的車輛定義，使更多車款能申請補貼。

特斯拉執行長馬斯克上月指出，在推行降價策略後，一月電動車訂單約為產量的兩倍，並稱強勁的需求促使公司必須首次小幅調升Model Y價格。股價方面，特斯拉3日收盤小漲1.71美元，漲幅0.91%，收189.98美元。

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