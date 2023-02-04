歐盟擴大制裁俄油 徒增市場混亂

歐盟對俄羅斯油價設限的制裁措施，5日將擴及俄國精煉石油產品，包括柴油和航空燃料，預料殺傷力更甚原油禁運和限價。但能源分析師擔心，歐盟升高俄油制裁，恐徒增油市及全球貿易流混亂。

歐美與G7盟國同意將俄國柴油等石油產品價格，限制在每桶100美元，至於俄產燃料油或工業潤滑油，價格上限為45美元，引發油市供給混亂加劇的疑慮。

為免克里姆林宮從石油收入取得戰爭財源，歐盟和七國集團（G7）對俄國海運原油頒禁運令後，去年12月5日加碼對俄國石油設每桶60美元的價格上限。而2月5日起，此俄油限價的制裁措施，將從原油擴大到精煉石油產品。

但政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師警告，歐盟制裁俄國精煉油品帶來的破壞性衝擊，恐怕比之前制裁俄國進口原油還大。

英國經濟學人智庫（EIU）分析師謝伍德（Matthew Sherwood）指出，歐盟市場還在等著替代油源之際，最新俄油制裁措施一出，料會引發混亂，石油產品背負上漲壓力將更普遍。

謝伍德還提到，EIU團隊預期全球貿易會改變流向，俄國石油將多輸往中國、印度、中東及非洲，歐洲則大舉從印度、中國、中東、美國進口原油，但可能因此增加運輸成本。

能源分析師老早對G7設俄油價格上限的效果存疑，莫斯科當局大可將原本要海運到歐洲的原油，轉而出口到中國、印度、土耳其。

歐盟呼籲中印兩國支持俄油限價的制裁措施，但印度去年12月的石油進口量衝上5個月新高，就是大買俄國原油而來，今年1月中國成了俄油的第二大買家。

PVM Oil Associates分析師布倫諾克（Stephen Brennock）在研究報告中說：「歐盟對俄國出口原油實施2個月的限價制裁後，未如預期造成毀滅性破壞。」據《路透》報導，1月從俄羅斯波羅的海港口裝載的原油，較去年12月躍增50％。

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