ChatGPT正熱 傳Google有意投資AI新創

ChatGPT引爆生成式人工智慧（AI）話題，現在傳出Google有意投資AI新創公司Anthropic，成為微軟之後最新一家加入AI領域的科技巨頭。根據金融時報3日報導指出，Google預計投入約3億美元支持Anthropic研發生成式AI，約占該公司1成股份，不過雙方皆未證實此消息，Google僅稱其的確與Anthropic簽下大型雲端合約。

Anthropic創辦人Dario Amodei原為OpenAI的主管，但因擔心微軟的投資將影響公司原本的目標，使AI發展走上更商業化的道路，Dario Amodei在2021年帶領一群研究者離開OpenAI後成立Anthropic。目前Anthropic已開發一款智慧聊天機器人Claude，以對抗OpenAI的ChatGPT，不過尚未公開發表。

上月微軟再次宣布將對ChatGPT背後開發商OpenAI展開全新投資，據悉金額高達數十億美元，本次再傳Google有意投資AI領域新創的消息，顯示出科技大廠對AI發展的重要影響，因巨大的AI模型需要透過雲端計算平台處理。

Anthropic與OpenAI皆致力於研發生成式AI，這種精密的電腦程式能在數秒內產生文本或創作出藝術作品。知情人士指出，微軟有意將OpenAI的技術和自家服務結合，而Google則比較像是Anthropic的技術支援者。

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