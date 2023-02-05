英去年Q4GDP估季增0.1％ 可望躲過衰退

本周國際財經市場聚焦於10日出爐的英國去年第四季國內生產毛額（GDP）初值。儘管第三季經濟萎縮，但11月GDP優於預期，加上12月數據估僅小幅倒退，這使得第四季估季增0.1％重返成長，可望暫時躲過衰退命運。

理財投資網站Trading Economics調查分析師後預估，英國去年第四季GDP可望較前一季成長0.1％，優於第三季的季減0.3％。

英國國家統計局（ONS）先前數據顯示，英國11月GDP月增0.1%，遠優於分析師預估的月減0.2%。ONS將於10日公布12月經濟數據，分析師預估該月GDP為月減0.1%，而12月GDP需萎縮0.5%以上，第四季經濟才會出現萎縮。

這意味著：英國可能躲過「連兩季負成長」的技術性衰退命運。但即便如此，幾乎所有專家都認為該國2023年恐怕並不好過，衰退僅是時間早晚問題。

國際貨幣基金（IMF）組織便預測，英國2023年經濟將萎縮0.6%，遠低於去年的強勁成長4.1％，恐成為今年唯一經濟負成長的主要先進國家。

英國消費者信心與企業產出持續下滑，但企業1月對於經濟的信心小幅回升，部分原因在於通膨壓力稍減與能源價格下跌。

但即便如此，英國經濟面臨的挑戰十分嚴峻，包括脫歐後續影響、疫情衝擊與能源價格居高不下三方面，令官方悲觀預測經濟衰退時間恐長達五季。

延伸閱讀

盼加薪！英國教師、鐵路員工發動新罷工

英國日落中？購債救市 這群人養老金大減

還未衰退！英國11月GDP意外增長0.1%