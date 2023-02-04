薪水30年沒漲！日本人生活越來越苦

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，日本2021年的平均年薪為39,711美元，但30年前的1991年為37,866美元，僅小幅成長不到5%，甚至很多人完全沒有加薪，但同期法國、德國等同屬七國集團的國家薪資漲幅達34%，突顯日本長久以來的經濟問題，且在通膨壓力高漲的背景下，勞工實質所得持續降低，生活也更加痛苦。

CNN報導，過去一年，日本消費者物價指數上漲4%，創下41年來的新高水準，分析公司穆迪高級經濟學家Stefan Angrick表示，在一個30多年來名義薪資毫無成長的國家，民眾的實質薪資正因為通膨快速下降，如果將通膨考慮在內，日本民眾的收入創下近十年的新低。

報導提到，專家認為日本工資停滯不前有許多原因，包括長期負利率的經濟政策、勞工生產率低、人口老化及終身僱用制度與文化等，OECD高級經濟學家Muge Adalet McGowan表示，「當物價長達20年沒有太大變化，民眾也不會想追求更高的薪資。」

Muge Adalet McGowan補充說明，「一般來說，工資與生產率是呈現正相關，當生產率提高時公司也會表現得更好，自然能提供更好的待遇，但日本生產率低於OECD的平均水準，使得薪資無法提升。」

此外，經濟學家也認為日本獨特的工作文化讓薪資成長停滯，Stefan Angrick表示，許多人在終身僱傭制度下工作，公司會盡全力讓員工做到退休，他們不會想要裁員，因此需要透過穩定且低廉的薪資做為緩衝。

Muge Adalet McGowan則提到，「日本根據員工服務年限與級別來支付薪資，而非工作效率，降低民眾跳槽的意願，而在其他國家，跳槽會刺激平均薪資上漲。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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