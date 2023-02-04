美1驚天數據嚇壞市場 專家警告要注意這點

美國1月非農就業人口大增51.7萬人，表現意外強勁，讓投資人對聯準會（Fed）暫停升息的希望破滅。專家直言，把塵封的鷹派教科書拿出來再看看吧，現在市場必須重新考慮Fed是否會升息至5.1%以上。此前Fed主席鮑爾表示，現在要宣告戰勝通膨言之過早，重申將持續升息，今年還不是降息的適當時機。

美國1 月非農就業人口暴增 51.7萬人，超乎市場預期的18.5 萬人，1 月失業率降至3.4％，創下53年新低，顯示就業市場十分強勁。

舊金山聯準銀行總裁Mary Daly表示，去年12 月的利率預測點陣圖，是評估政策走向的「有效指標」，預估到今年底至少升息到5.1%，並維持一段時間，目前要傳達給市場的訊息是「政策的方向是進一步緊縮」。

無獨有偶，LH Meyer駐華盛頓經濟學家Derek Tang坦言，把塵封的鷹派教科書拿出來再看看吧，現在市場必須重新考慮Fed是否會升息至5.1%以上。

Pictet Wealth Management經濟學家Thomas Costerg指出，從就業數據來看，至少還有兩次各升息1碼的空間，且不排除下次利率決策會議，升息2碼的問題再度受到部分Fed官員關注。

Fed周四（2日）一如預期宣布升息1碼，主席鮑爾首度坦承通膨降溫，但現在宣告戰勝通膨言之過早，不要指望今年會降息，他認為美國經濟還是有望軟著陸。

分析師表示，市場期待美國這波升息循環近入尾聲，如果就業市場成長放緩，可望成為Fed轉向降息的正當理由。但最新的非農就業數據讓他們希望破滅。

Fed去年3月啟動升息，連續八次調升利率，將利率升至4.5％～4.75％區間。Fed下次例會3月21日～22日召開，多數人預估將升息1碼。

（中時新聞網 吳美觀）

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