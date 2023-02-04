取代美元 印度以迪拉姆買入俄羅斯石油

儘管印度不承認西方對莫斯科的制裁，且購買俄羅斯石油在任何情況下都不會違反這些制裁，銀行和金融機構仍對清算付款持謹慎態度，以免無意中違反這些制裁措施。路透3日引述消息來源報導指出，印度煉油廠已開始使用阿拉伯聯合大公國迪拉姆取代美元，用以支付其透過杜拜貿易商購買的大部分俄羅斯石油。

消息來源稱，印度國家銀行（State Bank of India）已經開始清算這些迪拉姆款項，並提供此前從未報導過的交易細節。根據路透看到的發票顯示，交易商要求原油平均價格，其中包括烏拉爾（Urals）石油的運費，並以美元和迪拉姆計算貨櫃價格。

此前，印度國家銀行曾要求煉油商以美元支付俄羅斯原油費用，以提供原油、運費及保險的分類成本，使其能夠審查交易並避免違反價格上限機制。這樣的舉動讓煉油商轉以迪拉姆付款。消息人士稱，儘管印度不承認西方對俄制裁，印度國家銀行的行為仍十分保守。

根據七大工業國集團（G7）的價格上限機制，西方國家的保險及船運公司等主要支撐國際貿易的廠商，如果在俄羅斯裝貨點的購買價格高於每桶60美元，則不得參與俄羅斯原油交易，即使石油運往中國和印度等不承認制裁措施的國家亦同。

印度主要透過Everest Energy and Litasco這家杜拜貿易商向俄羅斯購買石油，這家貿易商屬俄羅斯盧克石油，目前Everest Energy and Litasco並未回應此消息。

全球因2022年俄烏戰爭及美國持續升息，致通膨高漲的壓力下，稍早針對石油等大宗商品交易方面，如俄羅斯與中國已加強去美元化的本幣結算。外電報導，沙烏地阿拉伯財政大臣也在達沃斯論壇上強調，沙國對採用美元之外的貨幣進行貿易的討論持開放態度。

延伸閱讀

揮別石油美元秩序 沙國接受非美元結算

俄烏戰爭大贏家！這國變身石油淨出口國

跟進G7俄油價上限？印度石油部長回應了