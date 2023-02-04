中俄外交磋商 俄稱雙方關係正處最好狀態

中國外交部4日公布，中國外交部副部長馬朝旭在2～3日赴俄羅斯舉行中俄外交部門磋商，其間分別會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），並與俄羅斯副外長魯登科、維爾什寧舉行磋商。

中國外交部公告指出，馬朝旭與俄方就中俄關係、兩國雙多邊協作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，強調在兩國領導人習近平和普京戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係始終保持高水平發展勢頭。兩國政治互信持續深化，各領域合作穩步推進，國際協作更加緊密。中方願與俄方一起，認真落實兩國元首達成的重要共識，推動雙邊關係在新的一年取得新進展。

俄羅斯表示，願與中方加強交流合作，落實好兩國元首達成的重要共識，深化雙多邊層面戰略協作，密切在國際和地區事務中的溝通協調，推動俄中關係達到更高水平。

中國駐俄羅斯大使館微信公眾號4日公布，拉夫羅夫在2日接受俄官媒「今日俄羅斯」國際新聞通訊社專訪時表示，俄中沒有建立軍事聯盟，但雙方關係高於傳統軍事聯盟，沒有限制、界限和禁忌話題，兩國關係正處於建交以來最好狀態。

拉夫羅夫指出，俄中積極參與美國西方制定的規則和國際組織，但當中國在西方遊戲規則中戰勝美國時，美國主動破壞公平競爭、自由市場規則，俄羅斯對此堅決反對。現在全球化紅利已經消失，中國融入全球體系的程度較俄更深，且在複雜形勢下，中國已開始降低對美西方體系的依賴。

拉夫羅夫表示，俄中籤署的各項協議符合雙方利益，項目不僅涉及對中能源供應，還涉及太空、核能和其他高科技領域。