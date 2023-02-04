布林肯延遲訪中 王毅：冷靜專業處理

中國間諜氣球風波效應擴大，美國國務卿布林肯美東時間3日緊急取消原定5日的訪中行程。中國外交部官網回應稱，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，3日晚間應約同布林肯通電話。雙方就如何以冷靜、專業態度處理偶發事件進行了溝通。

王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，不接受任何無端的臆測和炒作。面對意外情況，雙方要做的，就是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。

美國國務院3日表示，因判斷徘徊美國上空的中國偵察氣球侵犯美國的主權後，無限期推遲布林肯訪問北京行程。

香港信報4日報導，布林肯訪問中國前夕，美國本土上空出現疑似中國間諜氣球的事件，該氣球且飛越部署核武的蒙大拿州美軍基地，引發美國國防部高度重視，認定該氣球是為情蒐用途。

中國外交部發言人強調，出現在美國空域的是中國無人飛艇，屬於民用性質，用於氣象等科研，受到西風帶影響，飛艇嚴重偏離預定航線。

該起事件令布林肯延遲訪中行程。布林肯表示，已經與王毅通電話，表明事件發生在他訪問中國前夕，不利於兩國準備進行的實質討論，但他仍希望在條件允許時訪中。

報導稱，布林肯並未回應何時才是合適的訪中時機，只表示目前首要工作是令有關氣球離開美國領空，強調中美保持溝通對話，能減少分歧及誤判，全球都希望美中負責任地管理兩國關係，希望中方負責任地處理今次事件。

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