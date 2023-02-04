不只一個！美媒曝還有第二個陸間諜氣球

CNN：第二個陸高空間諜氣球在拉美出現

中國高空氣球還在美國上空飛行，最後在密蘇里州現蹤，但據CNN新聞網報導，五角大廈周五晚說，美方已偵測到還有一個中國高空氣球在拉丁美洲上空飛行。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，他們看到有氣球在穿越拉丁美洲的報告，如今評估它是另一個中國監測氣球。不過，目前還不清楚，它在拉美上空的確切位置。但1名美國官員說，看來它並沒有朝美國飛來。至於原本的那個高空氣球，則朝美國東方飛去。

而據路透報導，賴德說，這枚中方監測氣球約在美國上空60,000英尺（約18288公尺）高，比商業客機飛行的高度還高了約18,000英尺（約5486公尺）。

如果美國政界為了這個氣球，已經吵得不可開交。國務卿布林肯（Antony Blinken）原訂5—6日首度以國務卿身分訪中，甚至計劃會晤中國大陸國家主席習近平，但因這次氣球事件，而臨時延期。此外，美中設法穩定雙方關係的努力也可能受影響。

文章來源：Another Chinese spy balloon is transiting Latin America, Pentagon says

（中時新聞網 楊幼蘭）

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