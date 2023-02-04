馬斯克推新招 部分推特用戶可得廣告分潤

根據路透3日報導，推特執行長馬斯克表示，將開始分享廣告收益給部分內容創作者，推特會在推文的回覆中顯示廣告，而該推文的作者可以得到廣告分潤，不過，有訂閱「Twitter Blue」的推文作者才能分享部分收入。此措施自3日起生效，詳細分潤比例目前尚未公布。

馬斯克接管推特後出現廣告商出走潮，許多用戶也紛紛撤離至其他社群，馬斯克將此怪罪於倡議團體對廣告商施壓，嚴重影響推特的收入。為了挽救收益，除了大舉裁員以降低成本外，推特也加速發展平台付款功能，且不排除在未來加入加密貨幣服務，希望成為「萬能app」並增加收入。

此外，根據華爾街日報4日報導，推特想利用國際盛事美式足球聯盟NFL（National Football League）的年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）贏回廣告客戶的心。在推特發給廣告客戶和廣告代理商的郵件中顯示，該平台祭出大規模廣告套餐的晚鳥優惠，並告訴客戶推特上關於超級盃的相關討論將大幅增長。

超級盃可能成為推特說服廣告客戶回歸的最好機會，因超級盃通常會帶來各種話題與曝光機會，加上名人及球星的討論，各品牌在此期間都非常依賴廣告及轉推話題幫助其產生廣泛影響力。

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