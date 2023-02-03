美就業數據強勁 美股低氣壓 蘋果逆勢漲

美國1月非農就業數據遠超預期，顯示就業市場依舊強勁，投資人擔憂聯準會持續升息，華爾街股市3日開低，盤中湧現低接買盤，使道瓊工業指數一度黑翻紅，但午盤過後動能減退，加上若干科技股財報失利，市場情緒承壓，四大主要指數終場收黑。

道瓊工業指數終場下跌127.93點，或0.38%，收在33,926.01點；標準普爾500指數下跌43.28點，或1.04%，收在4,136.48點；那斯達克指數下跌193.86點，或1.59%，收在12,006.96點；費城半導體指數下跌59.731點，或1.90%，收在3,082.106點。

數據方面，美國勞工部3日公布報告顯示，今年1月非農就業人口大增51.7萬人，不僅遠超出預測值18.5萬人，亦超越去年平均月增幅40.1萬人，增幅改謝去年7月以來的最高，而失業率則是從去年12月的3.5%降至3.4%，為53年來的新低，在在顯示美國就業市場仍然強勁。

另，美國1月ISM非製造業指數從去年12月的49.6強勁攀升至55.2，重回50榮枯線上方，且大幅優於經濟學家預期的50.3；而美國1月服務業採購經理人指數（PMI）終值則報46.8，略高於預期的46.6，不過仍是連續7個月萎縮。

對於大幅超出預期的非農就業數據，美國舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，新數據相當令人驚訝，她認為聯準會去年12月的利率預測點陣圖已經很好地預示利率走向，如有必要，她支持聯準會擴大升息幅度。

政經方面，美國於2日晚間發現中國高空氣球進入其領空，由於它出現在美國陸基核武重地上空，因此遭疑是為進行情蒐，對此中國外交部宣稱該氣球為民用性質，係用於氣象等科學研究用途，因西風帶影響而偏離預定航線，不過上述說法美方並不埋單，並宣布延後國務卿布林肯的訪中行程。

在科技巨頭陸續公布財報後，科技股3日承壓，走勢分歧，亞馬遜暴跌9.52美元，跌幅8.43%，收在103.39美元；Google下挫3.58美元，跌幅3.29%，收在105.22美元；微軟挫跌6.25美元，跌幅2.36%，收在258.35美元；Meta下挫2.24美元，跌幅1.19%，收報186.53美元；蘋果則逆勢走高，終場勁揚3.68美元，漲幅2.44%，收報154.50美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫1.99美元，跌幅2.06%，收在94.66美元；日月光ADR下滑0.11美元，跌幅1.44%，收7.5300美元；聯電ADR挫跌0.21美元，跌幅2.44%，以8.40美元作收。

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