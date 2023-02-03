取消迴轉壽司! 日壽司郎調整3大營運方式

日本迴轉壽司店「壽司郎」因一名17歲高中生用舌頭舔醬油罐的影片，一週市值蒸發約台幣38.76億元，事後有民眾再次到店用餐，卻發現裡面冷清的令人惋惜，3日壽司郎於官網無預警發布3項店鋪營運方式以調整。

可以看到壽司郎官網題為「關於店舖經營方式臨時更動」，提到鑑於近期發生的事件，本公司決定實施3項新的臨時營運方式，是目前我們認為能做到最好的一部分，煩請見諒。

一、 壽司輸送帶改以僅送顧客所訂購的餐點，同樣透過觸控面板下單品項；另外，部分門市則提供「專用通道」將餐點送到座位。

二、 如需要更換或補充桌上的調味料、餐具，請由服務人員直接送至座位。

三、 為了降低接觸輸送帶上餐點的機會，全國門市將裝設透明壓克力板阻隔餐桌。

（ 中時新聞網 徐沛琪）

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