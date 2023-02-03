陸準備反擊美晶片制裁 1張最猛王牌上膛

拜登政府不斷擴大圍堵中國科技業，去年10月初對中國祭出最嚴厲晶片禁令後，更聯合盟友日本與荷蘭，攜手限制晶片製造設備輸往中國。不過北京政府也不是省油的燈，勢必將以牙還牙，根據中國媒體報導，中國商務部擬定禁止出口技術的目錄，包括稀土技術出口，其可能成為反擊美國封殺的重要手段。

中國是稀土行業的龍頭，新浪財經報導，中國商務部公布新修訂的《中國禁止出口限制出口技術目錄（徵求公眾意見版）》，徵求意見階段已於1月28日結束後，根據徵求公眾意見版，其中第11項是禁止稀土的提煉、加工、利用技術的出口，可能進一步壓制海外稀土供應彈性，以利中國稀土產業控制力的提升。

中國投行中金公司指出，中國對全球稀土產業具有全面的控制力，在儲量、礦產量、冶煉和磁材供應方面，分別占全球的37％、60％、94％和93％，此外，中國在稀土萃取分離及具體的金屬和合金生產技術方面，更處於世界領先地位，如果將相關技術明確列為禁止出口，將是對海外產業封鎖的有力反制措施。

稀土被認為是中國反擊美國的強大武器，《美國之音》先前報導，美國近年致力打造沒有中國公司的稀土產業鏈，像是美國國防部和能源部，從2019年開始資助稀土基礎研究，並資助盟友，像是澳洲萊納斯公司已經成為中國之外，全球最大的稀土分離廠。不過報導也點出，美國及盟國的努力還是太過緩慢，目前中國仍擁有稀土壟斷關鍵優勢。

（中時新聞網 邱怡萱）

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