特斯拉韓國再降價 部分車款最高降幅13％

電動車大廠特斯拉（Tesla）降價策略持續，根據路透3日報導，韓國當地特斯拉銷售機構宣布，特定車款價格下修，已是連兩月降價。特斯拉網站顯示，Model 3的rear-wheel drive版標價5,990萬韓元（約台幣144萬元），相較上個月的價格，降幅超過5％，特斯拉官方也已確認此消息。

今年1月時，特斯拉便已調降過韓國車款價格，本次降價各車款降幅不同，價格可能減少350萬韓元至1,260萬韓元。Model Y Performance版本SUV目前網站標價8,269萬韓元（約台幣199萬元），其1月時的售價為9,473萬韓元（約台幣228萬元），降價幅度達13％。

台灣特斯拉今日也正式調降Model Y價格，網站顯示Long Range版售價降18萬至211.99萬，Performance版本也降至237.99萬元，降幅最多達22萬元。

本月亦傳出特斯拉的降價行動為低迷的交付量帶來轉機。消息人士透露，特斯拉打算在未來兩個月，提高其上海超級工廠的產量，計劃每周平均產出近2萬輛汽車，以滿足車款降價後所引發的市場需求。

股價方面，特斯拉2日上揚6.86美元，漲幅3.78％，收188.27美元。

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