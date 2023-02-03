傳中情局要烏割地20％換停戰 白宮這麼說

俄烏戰爭開打近一周年，西方許多國家努力居中調停，希望能早日結束戰爭。瑞士德語報紙《新蘇黎世報》（NZZ）昨天（2/2）報導，指出美國中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）曾在上個月代表白宮密訪莫斯科，並提議用20%烏克蘭領土作為條件，讓俄羅斯撤兵。對此，白宮已出面否認。

根據美國新聞周刊（Newsweek）引述NZZ報導，指出伯恩斯今年1月中向莫斯科當局提出和平協議，以「1/5烏克蘭國土」，相當於烏東頓巴斯地區（Donbas）的面積，交換普丁收手停戰，不過烏俄雙方都拒絕了伯恩斯。基輔當局「不願放棄他們的國土」，而莫斯科則「相信自己終究能獲勝」。

對此，白宮國家安全委員會副發言人達維特（Sean Davett）向新聞周刊表示，NZZ的報導並不正確，CIA也會這麼說。而俄羅斯駐聯合國第一副代表紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）則說，NZZ的報導「很有趣」，但他「不會對猜測加以置評」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）30日才表示，現階段「沒有任何條件」支持雙方進行談判。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）則在近期示警，俄羅斯極有可能在2月24日大舉進攻，慶祝侵烏一周年。

文章來源：Joe Biden Offered Vladimir Putin 20 Percent of Ukraine to End War: Report

（ 中時新聞網 黃凡甄）

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