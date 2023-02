美世紀風暴不只凍死人 還常因這舉動斷魂

美世紀風暴不只凍死人 他們竟因1尋常舉動斷魂

美國炸彈氣旋世紀風暴,日前釀成超過60人死亡,當局表示,除了活活凍死,也有罹難者是在鏟雪時,因為太過用力、勞累引發心臟病發身亡。專家警告,有心臟問題等潛在健康疾病及不常運動的人應避免鏟雪,若要鏟雪,則要記得分批次休息,並補充水分。

炸彈氣旋日前襲美,紐約州伊利郡(Erie County)首府水牛城淪重災區,有罹難者活活被凍死,有遺體在雪堆中被發現,英國廣播公司(BBC)報導,伊利郡行政首長波隆卡茲(Mark Poloncarz)表示,有死者是在鏟雪時心臟驟停,水牛城政府已經發布警告,警告民眾鏟雪時若過度用力、勞累,可能造成心臟病發或背部拉傷。

事實上美國心臟學會(American Heart Association)月中就已發文警告,鏟雪可能對心臟有害。文章指出,美國偉恩州立大學(Wayne State University)生理學教授富蘭克林(Barry Franklin)是鏟雪引發心血管風險方面研究的翹楚,他預估每年有數百美國人在鏟雪期間或之後喪命。

他說,儘管鏟雪看起來不會很費力,但鏟除雪堆對心臟的壓力可能比使用跑步機還大,他們的研究顯示,只鏟雪2分鐘,受試者的心律就超過最大心律的85%。最大心律通常在進行高強度有氧運動時出現。

另一項加拿大研究顯示,下雪過後男性心臟病發的機會上升。該研究發現,和沒有下雪相比,一場累積7至8英吋積雪(約17.8公分至20公分)的大雪後,男性因心臟病發送醫的機率上升16%,因心臟病發瀕死的機率上升34%。

富蘭克林分析,冬季心臟病發的風險通常會上升,一方面低溫可能會讓血壓上升、同時收縮冠狀動脈,這些因素再與身體活動造成的心跳加快結合,可能因此增加急性心臟事件風險。

鏟雪尤其對有潛在健康問題及不常運動的人有更大風險,富蘭克林羅列下列幾種人士,包括缺乏運動、肥胖、有吸菸史、糖尿病患者、有高膽固醇、有高血壓、曾經心臟病發、曾中風、曾進行冠狀動脈血管成形術(Coronary angioplasty)的人士,他建議上述這些人避免鏟雪。

針對如何避免在鏟雪時引發心臟病發,富蘭克林建議鏟雪期間要多休息,另外比起用鏟子把雪堆鏟起,他更建議用推的方式把積雪推開,事實查核網站Verify This也引述專家指出,鏟雪時要記得補充水分。

