美世紀風暴不只凍死人 還常因這舉動斷魂

美世紀風暴不只凍死人 他們竟因1尋常舉動斷魂

美國炸彈氣旋世紀風暴，日前釀成超過60人死亡，當局表示，除了活活凍死，也有罹難者是在鏟雪時，因為太過用力、勞累引發心臟病發身亡。專家警告，有心臟問題等潛在健康疾病及不常運動的人應避免鏟雪，若要鏟雪，則要記得分批次休息，並補充水分。

炸彈氣旋日前襲美，紐約州伊利郡（Erie County）首府水牛城淪重災區，有罹難者活活被凍死，有遺體在雪堆中被發現，英國廣播公司（BBC）報導，伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）表示，有死者是在鏟雪時心臟驟停，水牛城政府已經發布警告，警告民眾鏟雪時若過度用力、勞累，可能造成心臟病發或背部拉傷。

事實上美國心臟學會（American Heart Association）月中就已發文警告，鏟雪可能對心臟有害。文章指出，美國偉恩州立大學（Wayne State University）生理學教授富蘭克林（Barry Franklin）是鏟雪引發心血管風險方面研究的翹楚，他預估每年有數百美國人在鏟雪期間或之後喪命。

他說，儘管鏟雪看起來不會很費力，但鏟除雪堆對心臟的壓力可能比使用跑步機還大，他們的研究顯示，只鏟雪2分鐘，受試者的心律就超過最大心律的85%。最大心律通常在進行高強度有氧運動時出現。

另一項加拿大研究顯示，下雪過後男性心臟病發的機會上升。該研究發現，和沒有下雪相比，一場累積7至8英吋積雪（約17.8公分至20公分）的大雪後，男性因心臟病發送醫的機率上升16%，因心臟病發瀕死的機率上升34%。

富蘭克林分析，冬季心臟病發的風險通常會上升，一方面低溫可能會讓血壓上升、同時收縮冠狀動脈，這些因素再與身體活動造成的心跳加快結合，可能因此增加急性心臟事件風險。

鏟雪尤其對有潛在健康問題及不常運動的人有更大風險，富蘭克林羅列下列幾種人士，包括缺乏運動、肥胖、有吸菸史、糖尿病患者、有高膽固醇、有高血壓、曾經心臟病發、曾中風、曾進行冠狀動脈血管成形術（Coronary angioplasty）的人士，他建議上述這些人避免鏟雪。

針對如何避免在鏟雪時引發心臟病發，富蘭克林建議鏟雪期間要多休息，另外比起用鏟子把雪堆鏟起，他更建議用推的方式把積雪推開，事實查核網站Verify This也引述專家指出，鏟雪時要記得補充水分。

文章來源：Deadly blizzard leaves more than 60 dead across US

文章來源：Snow shoveling can be hazardous to your heart

文章來源：Shoveling snow can increase heart attack risk, especially for those with certain conditions

（中時新聞網 吳映璠）