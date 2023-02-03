美爆殺3年華為沒死 曝拜登再下毒手

外媒報導，拜登政府將全面禁止美企供貨華為，封殺範圍從5G跨入4G智慧手機晶片。大陸外交部對痛批美方無理打壓陸企，是赤裸裸的科技霸權。而有官方背景的自媒體「牛彈琴」表示，華為被美國圍殺三年並沒有死，讓美國惱羞成怒，開始全面絞殺，但也一句重話警告，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

金融時報報導，美國商務部已通知高通、英特爾等部分企業，將停止核發向華為出口供貨的許可證，意味拜登政府接近全面禁止向華為出售美國技術。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）專家分析，華為這幾年跨入海底電纜和雲端等領域，增添美國國安更多隱憂，因此，商務部採取最新動作，是因為華為跟四年前只專注5G相較已大不相同。

大陸外交部回應表示，中方堅決反對「美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業」，美國做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，是赤裸裸的科技霸權。

新華社旗下自媒體「牛彈琴」發文表示，美國跟4年前制裁華為相比，這次更加毒辣。先是封殺了5G產品，華為手機被迫從5G轉為4G，將市場拱手讓出，現在美國連4G都不供給華為了，「這對華為手機來說無疑是致命一擊」。

文章指，美國4年前要了華為半條命，現在又想要剩下的半條命。本來可以大放異彩的華為手機，在美國對其晶片封殺制裁下，只能含恨放慢腳步，子品牌榮耀更被迫賣身求生。不僅是華為，美國最近又施壓荷蘭、日本，打造晶片聯盟，禁止向中國大陸出口較先進的曝光機等晶片製造設備。

文章提到，美國絞殺三年多，華為真死了嗎？數據顯示，2021年華為銷售額暴跌28.6％，確實極度危險，但2022年華為就穩住了，全球銷售額6369億元人民幣，與上一年持平。或許正是華為的這種強壯，讓美國惱羞成怒，開始全面絞殺。同時對美警告，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

荷蘭晶片設備巨頭艾司摩爾（ASML）執行長Peter Wennink示警，美國主導的晶片圍殺政策，將迫使中國加快研發進度，最終成功開發能與艾司摩爾匹敵的半導體製造設備。

文章最後稱，「自信我們的制度和市場，自信我們中國人的智慧和創新，即使形勢很嚴峻，最終肯定會戰勝挑戰。」並呼籲，「我們要冷靜，要清醒，要博弈，要咬緊牙關，要知恥近乎勇，更要知道，所有打不死我們的，都將讓我們變得更加強大。」

（中時新聞網 吳美觀）