iPhone銷售不振 蘋果上季營收年減5%

蘋果於2日公布上季財報，營收、獲利、以及多項產品的銷售額均遜於分析師預期，其中，季度營收年減逾5%，為2019年以來首見衰退，拖累其盤後股價下挫。

根據蘋果釋出的數據，2023會計年度第一季的營收為1,171.5 億美元，年減5.49%，遜於分析師預期的1,211.0億美元，每股盈餘為1.88 美元，低於預期值1.94美元，毛利率則是落在42.96%。

若以各項產品來看，iPhone營收為657.8億美元，年減8.17%，大幅遜於預估的682.9億美元，Mac營收為77.4 億美元，年減28.66%，遠低於分析師預測的96.3億美元，不過iPad營收則是年增29.66%，達到94 億美元，優於預期的77.6億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）指出，上季財報表現主要受到三個因素影響：強勢美元、中國產能問題，以及充滿挑戰的整體經濟環境。

蘋果上季財報為2019年以來首次出現季度營收萎縮的跡象，亦是2016年9月以來的最大單季降幅，意味著也蘋果過去兩年因疫情帶來的優勢已逐漸退去。

庫克對此強調，財報失利的部分可歸咎於美元走強，若能控制外匯逆風，蘋果在大多數市場上其實都有實現增長，此外，他也表示，由於中國去年曾祭出嚴格的防疫限制，蘋果供應鏈遭受到影響，使iPhone 14 Pro和iPhone 14 Max上季的供應量顯著下滑，蘋果於去年11月便曾向投資人釋出警告，庫克指出，同樣的問題也持續到了12月，但目前產量已回到該公司認可的水準。

不過整體經濟環境仍影響到iPhone、Mac以及Apple Watch等產品的銷售，針對Mac的銷售額，庫克指出，實際上難以將上季的Mac銷售額與上年同期進行比較，因該公司於2021年末發布了新款MacBook Pro，而去年12月則未推出Mac新品。

另外，蘋果包含 AirPods、Apple Watch在內的其它產品營收年減8.3%至134.8億美元，包括iCloud、Apple Music的服務營收則是年增6.4%，來到207.7億美元。

蘋果的財報暗藏一大亮點，據該公司的數據顯示，其活躍設備數已突破了20億的里程碑，其中包含iPhone、Mac、Apple Watch等產品，較去年1月的18億活躍設備有明顯增加，表明蘋果的全球影響力仍持續攀升，若善用服務或是其它附加產品，蘋果可望獲取更多利益。

在公布財報後，蘋果盤後股價一度下挫逾4%，隨後跌幅逐步收斂，截至本篇截稿為止，盤後股價下跌1.76%。

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