Meta瘋漲23% 科技股齊衝 那指飆3%

美國聯準會主席鮑爾於1日釋出鴿派訊號，使美股投資人信心受到提振，復以Meta上季財報優於預期，帶動科技股2日上攻，那斯達克指數強漲，惟道瓊工業指數在美國藥廠Merck拖累下收跌。

道瓊工業指數微幅下挫39.02點，或0.11%，以34,053.94點作收；標普500指數揚升60.55點，或1.47%，收4,179.76點，寫下去年8月以來的最佳收盤表現；那斯達克指數飆漲384.50點，或3.25%，收12,200.82點；費城半導體指數勁揚68.37點或2.22%，收3,141.84點。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟金人數報18.3萬人，低於市場預期的19.5萬，且創下去年4月下旬以來的新低；截至1月21日為止，持續申領人數為165.5萬人，少於預期的168.4萬人，顯示美國勞動力市場在聯準會的升息循環下仍維持穩健。

此外，美國將於3日公布1月非農就業人口報告，經濟學家預估數據會較前值22.3萬有所回落，預計1月非農就業人口增加18.7萬人。

政經方面，美國為避免陷入債務違約的危機，聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）周三與總統拜登進行會談，麥卡錫於會後表示談話進行順利，雙方有機會找到「共同點」，不過目前尚未達成協議。

另，繼聯準會宣布升息1碼後，歐洲央行與英國央行也於2日前後宣布升息2碼，雙雙將利率升至2008年來新高水準，不過對於未來的政策，兩者步調不盡相同，英央暗示其升息循環接近尾聲，歐央則預告3月會再度升息。

個股方面，美國科技巨頭Meta於1日公布上季財報，由於營收優於預期，加上該公司宣布買進 400 億美元庫藏股，激勵股價2日飆漲35.65美元，漲幅23.28%，寫下2013年以來的最佳單日表現，終場收在188.77美元。

在Meta領頭下，科技股2日氣勢如虹，亞馬遜狂飆7.76美元，漲幅7.38%，收報112.91美元；Google猛升7.37美元，漲幅7.27%，收在108.80美元；微軟大漲11.85美元，漲幅4.69%，收264.60美元；蘋果揚升5.39美元，漲幅3.71%，收在150.82美元。

蘋果、亞馬遜以及Google母公司Alphabet於2日美股盤後公布上季財報，蘋果與Alphabet表現皆遜於分析師預期，盤後股價雙雙下挫。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.91美元，漲幅2.02%，收在96.65美元；日月光ADR揚升0.09美元，漲幅1.19%，收在 7.64美元；聯電ADR上漲0.11美元，漲幅1.29%，以8.61美元作收。

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