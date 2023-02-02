銀價漲不停 全球經濟好兆頭

銀價過去三個月來急遽上漲，漲勢凌厲甚至超越金價。分析師表示，白銀身兼工業與貴金屬雙重特性，不像黃金主要用於投資與製作珠寶，因此銀價表現凌駕金價，顯示市場看好全球經濟將往好的方向前進，不似2022年中預測的那般悲觀。

去年10月31日至今年1月31日期間，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨價格總計大漲近25％，高於同期金價漲幅19％。銀價2日盤中續漲3.96％至每盎司24.54美元。

研調機構DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）表示，銀價持續上漲，顯示投資人積極做多，而這也意味著：大家樂觀看待2023年全球經濟成長展望。

市場對於全球經濟看法轉趨樂觀，主因在於中國大陸進一步解除防疫並重啟經濟，而這儼然成為今年頭幾個月的「核心投資主題」。

受中國解封可望帶動需求的消息激勵，原油價格一度攀抵去年11月以來最高，包括白銀在內的工業金屬紛紛大漲，銅價與鐵礦砂期貨價格1月漲幅皆逼近11％。

投資公司Permanent Portfolio Family of Funds總裁庫奇諾（Michael Cuggino）表示，銀價漲幅高於金價，除了反映中國與其他經濟體復甦可望拉抬白銀工業用途需求外，另一因素則是全球能源轉型與電動車等產品對於白銀材料需求火熱。

除了工業用途外，白銀兼具貴金屬特性令其後市可期，未來可望進一步上漲。金融服務公司Monetary Metals執行長韋納（Keith Weiner）便將白銀視為貨幣金屬更勝於工業金屬。

韋納表示，銀價、金價走勢向來與美元呈相反走勢。過去三個月以來，美元指數累計下跌逾8％。

庫奇諾預估，在眾多因素支持下，銀價可能輕鬆漲到30美元以上。但要是全球或美國經濟不幸衰退的話，銀價則可能下探至10幾美元。