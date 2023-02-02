Fed首鬆口通膨降溫 但今年非降息時機

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨一如預期宣布升息1碼，主席鮑爾首度坦承通膨降溫，但要宣告戰勝通膨言之過早，重申仍將持續升息，今年還不是降息的適當時機，他認為美國經濟還是有望軟著陸。

Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）2日宣布，聯邦基金利率調高25個基點，來到4.5％～4.75％區間，是2007年10月來最高水位。

這係Fed去年3月啟動升息循環以來，連續第八次調高基準利率，包括4度升息3碼。為打壓飆至40年高點的美國通膨率，Fed累計升息18碼，創1980年代來最激進升幅。

FOMC的最新政策聲明，維持去年3月發動升息後的一貫措辭，重申為了讓利率充分達到限制性水準，持續升息是適當的做法。去年12月例會，Fed決策官員大多預期此波升息循環的終端利率，將在今年升抵5％到5.25％區間。這意味2月例會宣布升1碼後，接下來3月和5月例會將分別再升1碼。

鮑爾在會後記者會首度承認，確實進入通膨減緩（disinflationary）階段，但抗通膨工作尚未完成，現在宣告戰勝通膨還太早。

對於有市場投資人和分析師預期，Fed會在今年內降息，鮑爾也潑了冷水。他表示，若經濟情勢符合成長放緩、失業率微升及通膨緩降的展望，今年不適合降息。

不過鮑爾提到，即便Fed升息動作激烈，美國經濟仍可望軟著陸，能在避免經濟大幅衰退及失業率攀升的情況下，讓通膨重返2％目標。

Mortgage Capital Trading分析師拉索里（Phil Rasori）指出，鮑爾發言鷹中帶鴿，但除非就業市場走軟，Fed才可能轉為降息。

鮑爾釋出的訊息比預期還偏鴿，升高市場對Fed放慢升息步調及經濟軟著陸的期待，反應在周三美國市場行情，股債雙雙上漲。

Invesco Investment Solutions資深投資組合經理人德朗吉斯（Alessio de Longis）表示，Fed接下來只升1碼鼓舞市場，代表這波緊縮貨幣循環即將結束。股票、新興市場、高收益債券等近幾周表現亮眼的資產類別，他看好會續漲。

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