女股神唱旺比特幣 7年內上看百萬美元

女股神凱西伍德(Cathie Wood)旗下的方舟投資(ARK Invest)在新發布的一份報告中預測，到2030年，比特幣的價值將從目前的低點反彈，最終達到148萬美元。如果出現這種「樂觀情景」，比特幣價值將在短短7年內上漲逾6300%。

比特幣目前交易價格約在2.3萬美元，遠低於2021年11月達到的歷史新高7萬美元。

對加密貨幣看漲者來說，當時正是好時機，多達4分之1的持有者當時相信，比特幣可以在不到5年時間內突破10萬美元。凱西伍德對比特幣尤其樂觀，她甚至在2021年預測，如果機構投資人和投行開始蜂擁投資，到2026年，比特幣可能會達到50萬美元。

但是隨著去年通膨上升，市場對加密貨幣等投機性資產的熱情減弱，加密貨幣進入寒冬，幣值大跌。

比特幣在2021年11月見頂，之後的12個月內，該產業部門的市值蒸發了2兆美元，其中比特幣更是自此之後暴跌了65%。

Coinbase和Genesis等重要的加密貨幣公司開始裁員；包括Three Arrow Capital和Celsius在內的多家加密貨幣公司申請破產；而去年11月，全球最大的加密貨幣交易所FTX崩塌，出現80多億美元的客戶資金損失時，整個產業都受到了衝擊。

但凱西伍德和ARK仍堅守著他們對比特幣的賭注。方舟投資的研究主管Frank Downing表示，即使在災難性的FTX倒塌時期，該公司對比特幣的基礎區塊鏈技術的信念「只有增加」。

在最新的報告中，方舟的專家預測，未來7年內比特幣將成為「價值數兆美元的市場」，因為它的基本面非常強勁；方舟也預計這種加密貨幣資產的表現將超過「過去更長的時間內所有的主要資產類別項目」。

即使在該公司的「熊市」前景預測中，比特幣價值在2030年也將上升到創紀錄的25萬8500美元。而在該公司的「基本情境」當中，比特幣價值將達到68.2萬美元。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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