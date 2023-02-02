ChatGPT當紅？逾半台企「莫宰羊」

自動生成內容AI ChatGPT激速爆紅，AI（人工智慧）成為主流核心的時機點到來？根據一項最新調查，AI自2017年在台灣已經蔚為風潮，至今卻有七成台灣企業的AI發展尚未啟動，而且零售貿易服務業、製造業，甚至政府機關等等業別，超過半數仍停留在莫宰羊（Unknowing）AI階段。

財團法人人工智慧科技基金會（ AIF）2日公布《產業AI化大調查》調查結果，整體產業AI化指數表現偏低僅39分。以滿分為100分來看，整體AI化指數平均分為39.3分，即使是ICT產業也未達及格的46分，而零售貿易服務業只有28.1分。

人工智慧科技基金會指出，七成台灣企業AI發展尚未啟動，且數位化程度也不儘理想，顯示國內企業的數位化程度與應用AI的情形仍有待提升。

該調查報告中，所指的產業AI總指數共分為四個階段，從初階至成熟依序為Unknowing AI、Conscious AI、Ready AI、Scaling AI。莫宰羊的Unknowing AI階段，是指企業可能聽說過人工智慧，但不了解該如何應用的程度，調查顯示，零售貿易服務業、製造業，以及政府機關等都屬於這個區塊。

至於Conscious AI階段，該基金會指出，是指已經大致了解AI，尚在評估如何應用；Ready AI階段的企業已對應用AI有明確目標，甚至正在進行專案實作。最為成熟的階段為Scaling AI，表示企業已有足夠的AI技術並應用在不同專案。

人工智慧科技基金會指出，AI自2017年在台灣蔚為風潮以來，雖有許多產業已注意到新技術即將帶來的變革，且提供AI技術服務的公司也相應而生，不少大型科技製造業也有突出表現，但在其他產業、特別是中小企業，對於AI的基本認識與導入方法仍然不太熟悉。

調查結果顯示，從數位化程度來看，仍有四成尚未導入任何資訊系統或僅有基礎的資訊系統；而應用AI的情形有半數仍處於不了解如何應用或尚在評估的階段。

調查顯示，零售貿易服務業、製造業，及政府機關對AI認知偏低。資料來源／人工智慧科技基金會

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