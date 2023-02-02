韓國通膨復燃 央行進一步升息壓力增

韓國周四公布1月消費者物價指數（CPI）較去年期大增5.2％，不僅高於市場預期，並創下三個月最高，顯示通膨有復燃之勢，也讓央行進一步升息的可能性又浮上檯面。

根據韓國統計局發布的最新報告，CPI年增率從去年12月的5.0％上揚至1月份的5.2％，月增率也由0.2％激升至0.8％。

市場原本預期1月份CPI年增率會降至4.9％，統計局分析指出，上個月通膨率比預期為高的主要原因為電力與服務價格上漲，另外工業與農產品價格上漲也有關係。

剔除波動劇烈的食品與能源項目後的核心CPI則分別月增0.6％與4.1％，相較於去年12月的月增0.3％與年增4.1％。

韓國2021年全年CPI年增率為2.5％，2022年通膨快速增溫，全年來到5.1％，最高在6月觸及6.3％。

為壓制通膨，韓國央行於2021年8月啟動升息，今年1月最近一次例會鑒於CPI仍遠高於2％的政策目標，韓央決議再度升息1碼，基準利率攀至3.5％，但部份決策委員以經濟成長走疲為由，呼籲應該暫緩升息，市場因而預期升息循環可能畫下句點。

韓國日前公布1月出口大跌16.6％，已是連續第四個月衰退，其中半導體出口更是暴跌逾四成，顯示全球需求疲軟持續衝擊韓國經濟。

韓國央行預測今年通膨可望緩步降溫，全年通膨率估達3.6％，若以1月份的CPI數據，全年通膨降溫的速度可能不如央行的預期，進一步緊縮貨幣的壓力也會隨之增加。

（工商 林國賓）

韓國1月CPI年增5.2％ 改寫三個月新高

韓國官方周四（2日）公布數據顯示，韓國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期成長5.2％，攀抵三個月新高，且高於市場預期的年增5％。

韓國統計局周四公布，今年1月CPI年增5.2％，高於2022年12月與市場預期的年增5％。若按月來看，1月CPI月增0.8％，同樣高於去年12月的0.2％與市場預估的0.5％增幅。

其中，公共事業成本較上個月攀升4.6％，農產品價格大增6.2％成為推動通膨的最大因素。相較之下，石油產品支出下跌2.8％。

（工商 鄭勝得）

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