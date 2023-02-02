油市暗藏2大變數 OPEC+宣布按兵不動

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）於1日召開會議，會後宣布，油市目前仍在觀察中國需求端與俄羅斯供應端的前景，因此本次會議OPEC+決定按兵不動。

OPEC+部長級聯合監督委員會（JMMC）於周三召開線上會議，由於市場仍在等待中國經濟復甦以及後續影響，也仍在觀察俄羅斯的產能，因此OPEC+最終決議將產量維持現狀，符合外界預期。此外，OPEC+於去年10月同意，自同年的11月至今年底，將其日產量目標削減200 萬桶，相當於全球需求的2%，而本次會議結束後，OPEC+也再度重申上述承諾。

至於油市前景，市場目前靜待西方國家對俄羅斯制裁的影響。外媒本月稍早報導指出，美國與其盟友正在規劃針對俄羅斯石油業祭出新一輪制裁，繼原油之後，美國計劃就俄國的兩項精煉油設定價格上限，包含柴油等高價油品出口，以及燃料油等低價油品出口，該措施預計於2月5日生效。

OPEC+宣布最新決議後，油價反應不大，布蘭特原油期貨的盤中報價大約維持在85美元附近。

不過，美國能源資訊管理局（EIA）公布數據顯示，1月27日當周，美國國內原油庫存升至2021年6月以來的新高，此消息使國際油價下挫，創下大約一個月以來的最大跌幅，西德州中級原油3月交割價下跌2.46美元，來到每桶76.41美元，而倫敦北海布倫特原油4月交割價則挫跌2.62美元，來到每桶82.84美元。

延伸閱讀

國際油價重挫 創約一個月最大跌幅

美再制裁俄油 精煉油價設上限