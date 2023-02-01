FedEx大砍1成資深員工 投資者支持股價揚

美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）周三（1日）宣布，將裁撤超過10％的主管級資深人員，進一步擴大裁員範圍，自去年6月以來，聯邦快遞已經裁員12,000萬人。消息一出，聯邦快遞股價上漲3.4％至200.52美元，1日收盤漲4.26％，收202.11美元，代表投資者對裁員措施表示支持，也代表該公司今年降低開支37億美元的計畫已有進展。

根據路透1日報導，在聯邦快遞傳給員工的訊息中，並未明確指出會有多少職位受到影響，該公司整體裁員比例約多於2％。至2022年5月為止，聯邦快遞的全職員工與兼職員工合計有547,000名。聯邦快遞執行長蘇布拉曼伊恩（Raj Subramaniam）在訊息中表示，為了提升公司的效率與靈活度，裁員是必要之舉。

去年9月中時，聯邦快遞下調盈利預測導致股價暴跌20％以上，創下該公司 50年史上的最大單日跌幅。執行長蘇布拉曼伊恩將此歸咎於全球業務低迷，但有評論者指出，聯邦快遞昂貴且分別運營的業務部門，對需求放緩與持續的利潤壓力反應不及。

幾十年來，相較於對手優比速（UPS），投資者一向比較支持聯邦快遞，因為聯邦快遞對非工會組織和外包勞動力的依賴度較低，但近幾年優比速卻藉由單一的網絡獲得較好的收益與服務。聯邦快遞裁員後總員工數約會在535,000人左右，將與優比速的員工數相近，但這個數字並不包含聯邦快遞旗下約6,000個承包商與其相關員工，而這些人負責了聯邦快遞多數的家戶快遞服務。

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