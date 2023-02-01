升息循環快到頭？ Fed會議重點一文掌握

美國聯準會1日如外界預期升息1碼（25個基點），將聯邦基金利率上調到4.5%至4.75%的目標區間，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上再度重申聯準會的抗通膨決心，並且對於抗通膨的進展給出了樂觀評論。以下整理鮑爾談話的三大重點：

1. 通膨逐漸和緩

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出的聲明，近期的數據表明，支出和生產的成長步調逐漸放緩，通膨已有所緩和，鮑爾也在記者會上鬆口，美國已邁入通膨減緩的過程（Disinflationary process）。

不過FOMC仍在聲明中強調，通膨雖有所減緩，不過仍處於高位，尤其俄烏戰爭加劇全球的不確定性，使經濟承壓，因此FOMC將持續關注通膨的風險，鮑爾強調，通膨減緩的過程目前仍在初步階段，聯準會仍許多工作要做，現在若宣布戰勝通膨仍言之過早。

鮑爾指出，雖然商品價格和租屋價格下降是好的現象，但目前尚未看到核心通膨數據出現緩和跡象，他再度重申，聯準會關注的重點並非短期波動，而是整體金融條件的長遠變化，由此來看，聯準會尚未採取足夠的限制性政策立場，因此預計未來仍會持續升息。

2. 升息循環尚未告終

FOMC在聲明中表示，為了實踐足夠具有限制性的貨幣政策，好讓通膨回落至2%的目標，官員們認為持續上調聯邦基金利率是合適的決策，因此本次的升息決定獲得全體FOMC投票委員的同意。

至於未來的政策走向，鮑爾在記者會上表示，FOMC預計會再升息數次（a couple of more rate hikes），不過在確認通膨下降至2%以前不會降息，他也強調，聯準會目前所看到的經濟前景包括成長放緩、失業率溫和上升、通膨緩慢下滑，若美國經濟表現如上述預期，他認為今年不適合降息。

至於FOMC的利率預測點狀圖則預計會在3月的會議上進行更新，當記者問及本次升息循環的利率終點時，鮑爾回答表示，聯準會有機會將聯邦基金利率維持在5%以下。

3. 軟著陸仍有希望

鮑爾依舊相信，美國有機會在避免陷入經濟重度衰退的情況下，讓通膨回落至聯準會的2%目標，且能將失業率維持在目前的水準。他預期，儘管美國經濟增速放緩，但今年仍依舊會實現正成長。

市場反應

美國股市1日開低走低，在聯準會利率決策出爐後，跌幅一度擴大，不過鮑爾的談話透露樂觀訊息，激勵美股尾盤黑翻紅，四大主要指數全面收漲；美債殖利率則應聲跌至當日低點，2 年期美債殖利率尾盤下滑至4.10%，10年期美債殖利率則降至3.41%。另，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數則下跌近1%至101.14，盤中最低一度觸及101.03。

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