鮑爾認通膨降溫 美股黑翻紅 那指猛升2%

投資人謹慎看待美國聯準會的利率決策，使華爾街股市1日開低走低，美股盤中聯準會如外界預期宣布升息1碼，升息結果公布後，道瓊工業指數跌幅一度擴大至500點，但主席鮑爾在記者會上透露通膨已開始減緩，帶動美股尾盤黑翻紅，四大指數全面收紅。

道瓊工業指數小漲6.92點或0.02%，收34,092.96點；標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4,119.21點；那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11,816.32點；費城半導體指數飛漲151.55點或5.19%，收3,073.47點。

政經方面，鮑爾在會後記者會上表示，通膨減緩的過程（Disinflationary process）已經展開，但若要說戰勝高通膨仍言之過早，通膨減緩仍在早期階段，聯準會在這方面的工作尚未完成，聯邦公開市場委員會（FOMC）預計會再升息數次，將聯邦基金利率拉高至限制性區域，之後便會暫停升息循環，不過2023年內料不會降息，至於利率終點則會在3月的會議上再度進行評估，目前尚未有更新。

數據方面，有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，受到天氣因素影響，美國民間企業1月的增聘人數驟降，根據報告，民間企業1月僅新增10.6萬名員工，遠遜市場預期，也大幅低於上修後前值25.3萬名，就業成長大多集中在餐旅業，而貿易、運輸和公用事業、建築業、自然資源和採礦業等產業則大幅下降。

美國1月ISM製造業指數由48.4跌至47.4，遜於預期值48，其中，新訂單指數由45.1跌至42.5，製造業就業指數由50.8放緩至50.6，製造業物價指數則是升至44.5；另外，美國1月製造業採購經理指數（PMI）終值由46.8上調至46.9，而去年12月的JOLTS職位空缺數則是由1,044萬攀升至1,101.2 萬，高於市場預期。

個股方面，超微於31日公布強勁財報，並看好今年有望繼續與英特爾攻城掠地、奪下市占，激勵其股價1日飆漲12.63%，收在84.64美元。

主要科技股1日也全面收紅，Meta大漲4.15美元，漲幅2.79%，收在153.12美元；微軟勁揚4.94美元，漲幅1.99%，收252.75美元；亞馬遜攀升2.02美元，漲幅1.96%，收在105.15美元；Google上揚1.56美元，漲幅1.56%，收報101.43美元；蘋果上漲1.14美元，漲幅0.79%，以145.43美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR大漲2.71美元，漲幅2.92%，收報95.43美元；日月光ADR勁揚0.39美元，漲幅5.35%，收在7.58美元；聯電ADR則是上漲0.38美元，漲幅4.61%，收報8.50美元。

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