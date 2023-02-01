紐時:俄貿易額已回戰前水平 外界疑制裁成效

美國媒體報導稱，俄羅斯的對外貿易額重新回到烏俄戰爭開始前的水平，對許多國家來說，減少與俄羅斯聯邦的貿易關係原來是很困難的，此外，俄羅斯經濟出乎意料的具有韌性，引起外界質疑西方制裁的有效性。

據《紐約時報》（New York Times）31日報導，據分析人士稱，俄羅斯對外貿易大多恢復到2022年2月烏克蘭特別軍事行動開始前的水平，而且整個經濟原來比西方國家預期的更穩定。報導指出，許多國家發現很難像西方聲稱的那樣切斷或減少與俄羅斯的貿易關係。

該報援引的瑞士聖加倫大學（University of St Gallen）的一項研究，歐盟和7國集團（G7）國家中只有不到9%的公司終止了與俄羅斯夥伴的關係。該出版物繼續說，俄羅斯經濟「出人意料地具有韌性，這讓人對西方制裁的有效性產生懷疑」。

「事實證明，各國很難放棄對俄羅斯能源和其它資源的依賴，俄羅斯中央銀行成功維持住了盧布匯率，並確保了金融市場的穩定。」國際貨幣基金組織還表示，預計俄羅斯原油出口量在當前歐盟實施的價格上限下將繼續保持強勁，俄羅斯貿易將繼續轉向未實施制裁的國家。

報導援引了國際貨幣基金組織（IMF）的數據，表明俄羅斯經濟的彈性。因此，根據IMF的預測，2023年俄羅斯經濟的增長將是0.3%，而之前的預測是下降2.3%。作為比較，英國從原先預計的4.1%下修到-0.6%、法國從預計的2.6%下修到0.7%、德國從預計的1.9%下跌到0.1%，而2024年IMF更上看俄羅斯經濟成長會達到2.1%。

以智慧型手機為例，從去年夏季開始，從世界其他地區出貨到亞美尼亞的手機開始激增，達到先前進口價值的10倍以上，亞美尼亞向陷入困境的盟友俄羅斯的智能手機出口出現爆炸式增長。

類似的情形也發生在其他商品上，去年在其他幾個亞洲國家的洗衣機、電腦晶片和其他產品上也出現了這種趨勢，證明了一些新的貿易生命線正在維持俄羅斯經濟的運轉。最近的數據顯示，俄羅斯的一些鄰國和盟友的貿易激增，這表明土耳其、中國、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯等國家正在介入，向俄羅斯提供西方國家試圖切斷的許多產品。文章來源：Russia Sidesteps Western Punishments, With Help From Friends

（ 中時新聞網 張威翔）

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