SK海力士上季虧損創新高 持續減資本支出

受到記憶體價格大跌影響，全球第二大DRAM製造商韓國SK海力士上季營業虧損創歷史新高，公司指供應商正採取行動以改善供需平衡，行業庫存可能在第一季度見頂，預計需求將在今年下半年改善。

SK海力士1日發布的財報顯示，去年第4季營收年減38％至7.7兆韓元，營業虧損1.7兆韓元（約13.8億美元），超過市場預期，且遠不如前年同期的營業利益4.2兆韓元，創下SK集團2012年收購海力士以來最高單季虧損紀錄。

受到需求疲軟和記憶體價格下跌，造成SK海力士出現最近10年來首次營運虧損。

記憶體晶片價格已自去年高峰下跌逾50％，SK海力士因此持續削減產量和資本支出因應。

SK海力士表示，由於不確定性持續，將持續減少投資和成本，同時試圖盡可能減緩不景氣的影響，優先發展有高成長潛力的市場。

SK海力士確認2023年資本支出將較2022年削減超過50％。預計2023年DRAM B/G產量為負。預計2023年NAND產量增速有限。預計2023年DRAM和NAND晶片產量將較2022年下滑。

昨天，三星電子率先公布營業利益暴減69％，晶片事業持續獲利。不過三星計畫保持今年資本支出在2022年水準，但也傳出三星電子正考慮削減晶片投資。

SK海力士則將延續削減資本支出的計畫。該公司去年10月曾宣布，今年全年支出將比2022年減少50％，並警告記憶體晶片需求將面臨「前所未見的惡化」。

先前，包括SK海力士、美光科技、鎧俠等多家記憶體晶片製造大廠均已公布計畫，包括減少投資或是減產，避免加劇供應過剩，這也反映出消費電子行業正面臨極大的挑戰。

隨著庫存逐步去化以及需求回溫，三星及SK海力士均認為下半年景氣可望逐漸好轉。台系記憶體廠南亞科（2408）、華邦電（2344）等營運亦可望在第二季觸底。

（ 時報資訊 沈培華）

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