聯準會何時暫停升息？鷹派官員給暗示

美國聯準會即將公布最新利率決策，外媒於31日引述聯準會鷹派官員華勒（Christopher Waller）的談話指出，若接下來有更多證據表明美國通膨降溫，聯準會有望在3月會議後考慮暫停升息，意即5月開始便不再升息。

聯準會於1月31日召開為期兩日的利率決策會議，外界普遍預期聯準會放緩升息步伐，預計升息1碼，將聯邦基金利率上調到4.5%至4.75%的區間。

不過市場更加關注本波升息循環告終的時間點，對此，擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）永久投票權的理事華勒在近期的評論中提出其看法，他認為值得爭論的議題是聯準會應該觀察3個月的數據後暫停升息，抑或是觀察6個月的數據才暫停，從風險管理的層面來看，他認為6個月的數據更佳。

不過若根據華勒的基準來看，倘若1月、2月、3月的數據皆出現通膨降溫跡象，FOMC可能會認為已有足夠多的證據，顯示通膨朝著2%的目標回落，如是便可以在5月初的會議暫停升息步伐。

華勒認為，過去數個月的薪資數據已出現減速趨勢，不過仍有部分的單月通膨通膨數據與去年初的水準相去不遠。華勒表示，他認為聯準會仍需要持續收緊貨幣政策，不過他支持在本周的會議上將升息幅度放緩至1碼。

根據聯準會去年12月釋出的利率點陣圖，在19位FOMC政策制定者當中，有17位預估今年的基準利率將高於5%、7位預測會破5.25%，終點利率中位數則落在5.1%。

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